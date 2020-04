Schwarzwald-Baar-Kreis 99 Tage Mafia-Prozess: eine Bilanz

Die Chronik

Bereits ab Oktober 2013 hatte sich Nicolo M. dazu entschlossen, Drogen zu verkaufen, um sich – so die Staatsanwaltschaft – "eine fortlaufende Einnahmequelle von einiger Dauer und einigem Umfang zu verschaffen". Auch Giovambattista S. stieg voraussichtlich im November 2015 in den Rauschgifthandel ein. Für Juni 2016 kann Placido A. ein Waffenschmuggel von Deutschland in sein Heimatland nach Italien nachgewiesen werden. Laut Staatsanwaltschaft sei man schließlich im November 2016 über eingekommen, als Bande zu agieren. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Polizei auf das Agieren der Drogenhändler aufmerksam. Die polizeiliche Operation erhielt den Namen "Safran" – angelehnt an das Restaurant von Placido A. in Villingen-Schwenningen: "Il Zafferano". Im großen Stil sollten mit Betäubungsmittel im Großraum Villingen-Schwenningen und Donaueschingen gedealt werden. Dazu baute sich das Trio ein Netzwerk aus italienischstämmigen Zwischenhändlern auf, die in der Region den Stoff unters Volk brachten. Im Fokus stand dabei insbesondere Marihuana, teilweise aber auch Kokain. Die Betäubungsmittel schmuggelte man dabei unter anderem von Italien nach Deutschland. Zwischenzeitlich waren aber auch größere Kokain-Lieferungen aus Holland geplant. Unter anderem soll mit 440 Kilogramm Marihuana und Haschisch gedealt worden sein.

Am 27. Mai 2017 kam es dabei zu einer der brutalsten Handlungen im Zuge der Machenschaften der Bande. Dabei hatte sich Nicolo M. gegen 5 Uhr zu einer Kneipe in Hüfingen chauffieren und einen Revolver reichen lassen, um anschließend über den Fahrer gebeugt insgesamt fünf Schüsse auf den Innenraum abzugeben. In diesem saß neben dem Wirt auch noch ein weiterer Gast. Beide kamen mit dem Schrecken davon. Mit dem Anschlag sollten Verleumdungen gegen seinen 27-jährigen Sohn im Zusammenhang mit den Drogengeschäften geahndet werden. Im Juni 2017, so ist sich die Staatsanwaltschaft sicher, stand darüber hinaus ein bewaffneter Überfall auf einen Juwelier in Verona auf dem Plan der Bande. A. und M. hätten demnach beschlossen, mit drei weiteren Beteiligten das Geschäft zu überfallen, um eine Beute von schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Euro zu ergaunern. Das Eingreifen der italienischen Polizei in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden verhinderte diese Tat.