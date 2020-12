Schwarzwald-Baar-Kreis 86 neue Coronavirus-Fälle gemeldet

Schwarzwald-Baar-Kreis - Bei der Sieben-Tages-Inzidenz, die das Landesgesundheitsamt mit 195,3 (Stand Donnerstag, 16 Uhr) angibt, deutete sich zwar eine leichte Entspannung an. Trotzdem zählt der Landkreis zu denen, mit den höchsten Inzidenzwerten im Land. Deshalb sollen an diesem Freitag bei einer Pressekonferenz des Landratsamts strengere Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie verkündet werden.

Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass in Corona-Hotspots Bürger künftig nachts nur noch mit triftigen Gründen das Haus verlassen dürfen. Die baden-württembergische Landesregierung einigte sich auf nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Kreisen mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche, teilte das Staatsministerium mit. Dieser Wert war im Schwarzwald-Baar-Kreis in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten.