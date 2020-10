Schwarzwald-Baar-Kreis 32 neue Corona-Infektionen am Wochenende

Wie rege das Testverhalten ist, belegen die Zahlen des zentralen Corona-Abstrichzentrums in Schwenningen: Dort wurde allein am Freitag von 370 Personen ein Abstrich genommen. Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Hotlines bei Fragen

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger mit der Telefonnummer 07721/9 13 71 90 geschaltet. Die Hotline ist erreichbar am Wochenende von 9 bis 16 Uhr sowie montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.

Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Allgemeinverfügung geschalten, Telefonnummer: 07721/9 13 76 70. Die Hotline ist am Wochenende von 9 bis 16 Uhr erreichbar.