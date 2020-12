Schwarzwald-Baar-Kreis 180 neue Corona-Fälle am Wochenende

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

In 3382 Fällen gelten die Infizierten als wieder gesund. Aktuell an Covid-19 infiziert sind nun 622 Personen. Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt mit 248,0 an (Stand: Samstag, 16 Uhr). In dem zentralen Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen wurde am Samstag von 201 Personen ein Abstrich genommen. Das Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, ist am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Die Corona-Hotlines (Gesundheit: Telefon 07721/9 13 71 90; Corona-Verordnung: Telefon 07721/9 13 76 70; Reiserückkehr: Telefon 07721/ 9 13 76 79) sind am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr besetzt.