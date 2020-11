Schwarzwald-Baar-Kreis 103 neue Corona-Fälle am Wochenende

185 Abstriche am Samstag

In dem zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Samstag von 185 Personen ein Abstrich genommen.

Die am Wochenende 103 neu registrierten Fälle verteilen sich auf 14 Städte und Gemeinden im Landkreis: Villingen-Schwenningen (51), Donaueschingen (10), Bad Dürrheim (2), Blumberg (1), Bräunlingen (3), Brigachtal (2), Dauchingen (3), Furtwangen (4), Hüfingen (8), Königsfeld (3), Mönchweiler (1), St. Georgen (7), Triberg (4) und Vöhrenbach (3).

Die betroffenen Personen sind auf Anordnung des Gesundheitsamtes zu Hause isoliert.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassen­ärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) für den Schwarzwald-Baar-Kreis am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen, ist am Montag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Es handelt sich um ein reines Abstrichzentrum.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten (Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de). Zusätzlich ist eine Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung geschalten, Telefon: 07721/9 13 76 70 (Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de). Fragen entstehen auch zum Thema "Reiserückkehr". Hierzu wurde jetzt eine Hotline für Reiserückkehrer unter Telefon: 07721/9 13 76 79 eingerichtet (Mail: Reiserueckkehrer@Lrasbk.de). Die Hotlines sind erreichbar am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.