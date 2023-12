Schwarzwald-Baar-Klinikum: Winterglätte fordert in VS viele Verletzte

Winterglätte fordert in VS viele Verletzte

1 Das Personal in der Notaufnahme der Schwarzwald-Baar-Klinikums hat derzeit alle Hände voll zu tun. Foto: Marc Eich

Durch das winterliche Wetter ist in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums derzeit viel los.









Es wird gerutscht, dann mit den Armen gerudert und am Ende doch gefallen – Der Wintereinbruch und das damit einhergehende Glatteis bringt Konsequenzen mit sich und sorgt dafür, dass das Personal im Schwarzwald-Baar-Klinikum alle Hände voll zu tun hat. Auch am Freitagmorgen hatten Meteorologen Blitzeis angekündigt, was zu Glättegefahr auf den Straßen führte. Chaotische Verkehrsverhältnisse konnte die Polizei am Morgen glücklicherweise jedoch nicht bestätigen.