1 Ein Autofahrer hat die Ausfahrt im Parkhaus des Schwarzwald-Baar-Klinikums komplett beschädigt. Das war aber nicht alles. Foto: Marc Eich

Im Parkhaus des Schwarzwald- Baar-Klinikums hat ein Autofahrer für gleich zwei Schäden gesorgt. Das betrifft auch eine elementare Einrichtung.









Autofahrer im Parkhaus des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen stehen derzeit vermehrt verwundert an der Ausfahrt – denn die Schranke dort steht dauerhaft offen. Was ist hier passiert?

Der Grund dafür wird kurz vor der Schranke ersichtlich. Denn dort liegt beschädigt jener Automat, der die Parktickets zur Kontrolle einzieht. Dieser liegt dort bereits seit einigen Wochen, scheinbar unberührt.

Das ist aber nicht alles. Auf der gleichen Ebene sind drei Parkplätze abgesperrt. Der Blick zur Brüstung macht deutlich, warum: hier klafft ein Loch. Das Geländer selbst liegt mehrere Meter unterhalb auf dem Boden – ein komplettes Element ist hier herausgebrochen.

Schaden erinnert an Unfall im Frühjahr 2018

Das erinnert an einen Vorfall im Parkhaus im Frühjahr 2018: Eine 38-Jährige durchbrach damals das Geländer. Sie stürzte mit ihrem Fahrzeug, in dem ihr Ehemann und ihr Hund saßen, sechs Meter in die Tiefe. Das Auto landete auf dem Dach. Das Ehepaar kam ohne Verletzungen davon, ihr Hund lief im Schock davon. Der Schaden wurde nach einer längeren Auseinandersetzung mit einer Versicherung nach einiger Zeit behoben.

Weil das Geländer herausgebrochen ist, sind drei Parkplätze im Parkhaus gesperrt. Foto: Marc Eich

Der Betreiber des Parkhauses – Parkservice Hüfner aus Stuttgart – klärt auf. „Leider hat ein Besucher des Klinikums mit seinem Auto zwei Schäden angerichtet: einmal das Geländer angefahren, zum zweiten die Ausfahrt komplett beschädigt“, so Christoph Hornikel, Geschäftsführer des Parkhaus-Betreibers auf Anfrage unserer Redaktion.

Verursacher ist nicht verletzt worden

Für ihn ist die wichtigste Nachricht: Dem Verursacher ist bei diesem doppelten Schadensfall, der sich bereits im März ereignet hatte, nichts passiert. Dennoch ist der Vorfall mit einigen Unannehmlichkeiten verbunden. Denn der Unfall dürfte, so schätzt Hornikel, Kosten in einem fünfstelligen Bereich zur Folge haben.

Dass die Schäden noch nicht behoben sind, liegt derzeit an der entsprechenden Klärung zur Reparatur. Hornikel: „Beide Schäden sind bereits in Arbeit – wie immer, ist auch die Versicherung hier mit im Boot, da kein unerheblicher Schaden entstanden ist.“