Versorgung in Klinik Sind Intensivbetten bald Mangelware?

Laut Villingen-Schwenningens Oberbürgermeister Jürgen Roth, der auch im Aufsichtsrat des Schwarzwald-Baar-Klinikums sitzt, lag der Anteil der Covid-19-Patienten an der Gesamtzahl der Intensivbetten am Dienstag bei 8,11 Prozent. Von den insgesamt 74 verfügbaren Intensivbetten seien 52 belegt und 22 frei. Sechs Corona-Patienten sollen aktuell in intensivmedizinischer Behandlung sein, davon müsse einer invasiv beatmet werden.

Stößt man damit bald an die Kapazitätsgrenzen? Nein, im Kreisklinikum ist man zwar auf der Hut, aber offenbar noch entspannt: "Im Schwarzwald-Baar Klinikum haben wir aktuell ausreichend Kapazitäten", erklärt Kliniksprecherin Sandra Adams auf Anfrage. Die Gelassenheit erklärt sich in Zahlen recht schnell: "Im äußersten Extremfall könnten wir technisch rund 150 Beatmungsplätze einrichten", so Adams. Davon, diese Zahlen ausreizen zu müssen, ist man aktuell jedoch noch weit entfernt. Von den aktuell 23 stationär im Klinikum untergebrachten Covid-19-Fällen liegen lediglich zwei auf der Intensivstation.

Covid-19-Patienten werden schwerpunktmäßig in Donaueschingen versorgt

Sollten die 150 Beatmungsplätze im Zuge der Pandemie tatsächlich realisiert werden, sei jedoch klar: Dann könnte ein Teil der anderen Betten im Haus nicht mehr belegt werden, weil sich das Personal voll auf die Behandlung dieser Intensivpatienten konzentrierten müsste.

Bereits im Frühjahr hat man Pandemie-Erfahrung gesammelt und setzt auf dieselbe Strategie: Die Patienten mit Covid-19 werden schwerpunktmäßig am Standort Donaueschingen versorgt, "dort nutzen wir die Kompetenz des Lungenzentrums", lässt Adams wissen. In Einzelfällen werden die Patienten jedoch auch in Villingen-Schwenningen behandelt, zum Beispiel dann, wenn andere Grunderkrankungen vorliegen.