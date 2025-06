Schwarzwald-Baar-Klinikum: Ohne Wenn und Aber helfen

1 An diesen Automaten müssen Patienten mit Termin im Schwarzwald-Baar-Klinikum eine Nummer ziehen. Foto: Simone Neß Zur Zentralen Patientenaufnahme am Schwarzwald-Baar-Klinikum hat unser Leser Gottfried Schmidt eine Meinung.







Alle sechs Monate mache ich mich auf den Weg zu einer Kontrolluntersuchung in das Schwarzwald-Baar-Klinikum. Für mich bedeutet dies, ich muss mir jedes Mal am Terminal eine Nummer ausdrucken und anschließend so lange im bequemen und modern eingerichteten Wartebereich Platz nehmen, bis meine Nummer an der Anzeigetafel angezeigt wird. Meine Daten könnten sich in diesen sechs Monaten geändert haben.