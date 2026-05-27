Schwarzwald-Baar-Klinikum meldet: Cyberangriff auch auf Patientendaten des Klinikums

Wie das Schwarzwald-Baar-Klinikum mitteilt, sind einige seiner Patienten von einer Attacke betroffen. Damit reiht man sich in eine hohe Anzahl von weiteren Kliniken ein.
Von einem Cyberangriff auf einen externen Dienstleister sind auch Patienten des Schwarzwald-Baar-Klinikums betroffen. Das teilte die Klinikleitung am Mittwochabend, 27. Mai, mit. In Deutschland übernehme dieser Dienstleister, der auch für das Schwarzwald-Baar-Klinikum tätig war, für über die Hälfte der größeren Krankenhäuser und nahezu alle Universitätskliniken privat- und wahlärztliche Abrechnungen, heißt es in der Mitteilung weiter.