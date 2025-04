Schwarzwald-Baar-Klinikum: Jetzt darf im Notfall länger geparkt werden

Baustelle in Schwenningen Radfahrer und Fußgänger müssen weiter ausweichen

Der Geh- und Radweg in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ist in einem Abschnitt schon lange gesperrt, weil daneben ein Neubau langsam in die Höhe wächst. Wie lange noch? Das ist laut Verwaltung weiter offen.