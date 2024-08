Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS: So wichtig ist ein dritter Strahlenbunker

Mit dem Bau eines zusätzlichen, dritten Strahlenbunkers investiert das Schwarzwald-Baar-Klinikum in die weitere Ausstattung der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie und damit in den Ausbau des Onkologischen Zentrums in Villingen-Schwenningen. Am Donnerstag trafen sich die Beteiligten zum Spatenstich.