1 Kitaleiterin Alexandra Waimer (vorne) freut sich gemeinsam mit Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Investor Helmut Reichel und Oberbürgermeister Jürgen Roth über die Eröffnung des Erweiterungsbaus der Kita (hinten von links). Foto: Stadt VS

Wegen der großen Nachfrage nach Plätzen wurde an die Betriebskita des Schwarzwald-Baar-Klinikums angebaut. Jetzt finden 115 Kinder Platz, die von früh morgens bis abends betreut werden können.

Villingen-Schwenningen - Der Erweiterungsbau an der Kindertagesstätte des Schwarzwald-Baar-Klinikums im Zen­tralbereich VS wurde eröffnet.

Seit 2013 betreibt das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt VS die Betriebskindertagesstätte des Schwarzwald-Baar-Klinikums, um dessen Mitarbeitern eine adäquate Kinderbetreuung anbieten zu können. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde vor zwei Jahren die Planung eines Erweiterungsbaus durch das Nephrologische Zentrum Villingen-Schwenningen als Investor begonnen, heißt es in einer Mitteilung. Der Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt der Kita erfolgte am 20. November 2019.

Architekt und Bauleiter ist das Architekturbüro Rebholz aus Bad Dürrheim, welches alle Baugewerke durch regionale Firmen ausführen ließ. "Die Planungs- und Bauphase war von einem sehr guten Miteinander zwischen Professor Doktor Helmut Reichel, dem Büro Rebholz und unseren beteiligten Fachämtern, dem Gebäude- und Hochbauamt sowie dem Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport, geprägt", berichtet Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Eine Gruppe zieht um

Der Erweiterungsbau ist durch einen Gang mit der bestehenden Kita verbunden und umfasst eine Fläche von rund 900 Quadratmetern. Eine Gruppe, welche provisorisch im ehemaligen Bewegungsraum im Bestandsgebäude untergebracht wurde, zieht in den Neubau um. Außerdem werden drei weitere Gruppen mit insgesamt 50 neuen Kita-Plätzen für Kinder bis sechs Jahren geschaffen.

"Nachdem der Bau in diesen Tagen fertiggestellt wurde und die Erzieher die Umzugsarbeiten abgeschlossen haben, freue ich mich heute sehr, dass nun viele weitere Mädchen und Jungen diese tolle Einrichtung besuchen dürfen", so Roth.

Einige der Plätze stehen auch für Mitarbeiter des Nephrologischen Zentrums zur Verfügung, heißt es in der Mitteilung weiter. Insgesamt könnten in der Kita beim Klinikum nun 115 Kinder zwischen zwei Monaten bis zum Schuleintritt in acht Gruppen betreut werden.

Auch im Erweiterungsbau seien die Öffnungszeiten der Kita an den Schichtdienst der Mitarbeitenden des Klinikums angepasst, so habe die Einrichtung von 5.45 bis 20.15 Uhr geöffnet. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum leiste hierfür einen Betriebskostenzuschuss.