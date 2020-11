Schwarzwald-Baar-Klinikum Behinderter kämpft gegen Strafzettel

Mehrmals falsch geparkt

Die zweite Rückblende, dieses Mal von der Richterin. Da ist der eine Parkverstoß niedergeschrieben, für den die Stadt aufgrund der persönlichen Situation des Mannes ja durchaus Verständnis gehabt habe. Dieses Bußgeldverfahren sei eingestellt worden. "Doch schon drei Tage später haben Sie wieder falsch geparkt", im absoluten Halteverbot. Dem kann der ältere Herr nicht widersprechen, er verweist aber ein weiteres Mal auf seine und die insgesamt desolate Situation für Menschen wie ihn am Klinikum. "Haben Sie niemanden, der Sie hätte fahren und begleiten können?" Auf die Frage der Richterin reagiert er mit heftigem Kopfschütteln.

Täglich Strafzettel

Ein Kopfnicken dagegen kommt vom einzigen Zeugen, einem Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes, der die Situation vor Ort aus beruflichen Gründen sehr gut kennt. "Zwei, drei Strafzettel kommen da schon zusammen", beginnt er mit seinem Bericht. "Im Monat oder in der Woche?", so die Frage im Gerichtssaal. Der Mittfünfziger klärt auf. "Nein, am Tag." In dieser kurzen Verhandlung erfahren die Richterin und der Anwalt des Mannes auch, wer die "Stadtsheriffs" auf den Plan ruft: Mal sind es Taxifahrer, mal die Klinik selbst oder aber auch Besucher, die verärgert darüber sind, dass alle Behindertenplätze belegt sind. Trotz der Aussichtslosigkeit seines Unterfangens bleiben der ältere Herr und sein Anwalt dabei: Den Einspruch nehme man nicht zurück. Denn, so der Advokat, der Mann habe zwar ganz klar falsch geparkt, doch dies aus einer Notsituation heraus, hervorgerufen durch die Parkplatzsituation. Dies sei durchaus ein Entschuldigungsgrund, "zumal er um das Leben seiner Frau gebangt hat".

Gericht zeigt Verständnis

Auf einen Freispruch konnte sich die Richterin nicht einlassen, "obwohl ich mich durchaus in Sie hinein versetzen kann". Der 79-Jährige vernahm dies ohne Reaktion. Das letzte Wort des Rollstuhlfahrers war im Wortlaut fast das erste: "Ich sitze nur hier, damit sich da oben (am Schwarzwald-Baar-Klinikum) etwas ändert."