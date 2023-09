Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hat sich an der Großdemonstration der Krankenhäuser in Stuttgart beteiligt.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hat sich an der Großdemonstration der Krankenhäuser in Stuttgart beteiligt. Rund 70 Beschäftigte sind gemeinsam nach Stuttgart gefahren, um der Forderung nach dem sofortigen Ausgleich von Personal- und Inflationskosten Nachdruck zu verleihen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nicht nur in Stuttgart, sondern bundesweit machen Kliniken beim Protesttag mit. „Obwohl Krankenhäuser und Bundesländer in den vergangenen Monaten deutlich gemacht haben, dass eine finanzielle Stabilisierung der Krankenhäuser dringend notwendig ist, gibt es nach wie vor kein Vorschaltgesetz der Bundesregierung“, erklärt Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Das so genannte Vorschaltgesetz soll dazu dienen, die Kliniken bundesweit finanziell zu sichern.

Finanzlage wird schlechter

„Es reicht nicht, dass Bund und Länder sich auf Eckpunkte zur anstehenden Krankenhausreform geeinigt haben, die erst in einigen Jahren zum Tragen kommen kann“, so Geiser. „Es braucht umgehend zusätzlich das Vorschaltgesetz, damit die Krankenhäuser in Deutschland jetzt – in der aktuellen angespannten Situation – Unterstützung erfahren. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Kliniken überhaupt gut und sinnvoll organisiert einen Strukturwandel durchlaufen können.“

Laut BWKG verschlechtert sich die Finanzlage der Krankenhäuser zunehmend, drei von vier Kliniken rechneten für 2023 rote Zahlen. Im Unterschied zu 2022 wird das Schwarzwald-Baar-Klinikum für dieses Jahr kein ausgeglichenes Ergebnis vorweisen können. Und noch finsterer sind die Aussichten für das Jahr 2024. Das bedeutet: Ohne finanziellen Ausgleich geht Investitionskraft verloren und die Qualität der Versorgung leidet.“

Geschäftsführer mit dabei

Das Schwarzwald-Baar Klinikum unterstützt die deutschlandweite Aktion und hat die eigene Teilnahme an der Demonstration organisiert: Rund 70 Beschäftigte, darunter auch der Geschäftsführer, sind Mittwoch mit einem gecharterten Bus nach Stuttgart gefahren, um gemeinsam mit vielen Mitarbeitern anderer Krankenhäuser zu demonstrieren. Auf diese Weise machen sie sich für eine bessere finanzielle Situation der Krankenhäuser und für den Ausgleich von Personal- und Inflationskosten stark.

„Ich freue mich darüber, dass sich so viele unserer Beschäftigten bereit erklärt haben, mitzufahren und bei der Demonstration mitzumachen“, sagt der Geschäftsführer. „Das Thema ist wichtig. Eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser geht alle etwas an: Es geht letztlich um eine gute medizinische und pflegerische Patientenversorgung.“

Trotz der großen Not lehnt Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Forderungen der Kliniken nach einer finanziellen Stabilisierung bislang ab. „Lauterbach will den Kliniken diesbezüglich keine Hoffnungen machen. Mit dieser Haltung nimmt der Bundesgesundheitsminister zunehmende Krankenhaus-Insolvenzen billigend in Kauf“, kritisiert Geiser. „Mit Kranken-haus-Planung hat das nichts zu tun – da muss man eher von Krankenhaus-Lotterie sprechen.“