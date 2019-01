Schwarzwald-Baar-Heuberg Spaichinger Klinik wird geschlossen

Dass allerdings die noch im Strukturgutachten 2013 betonte Notwendigkeit beider Standorte nicht mehr Richtschnur der Krankenhauspolitik im Kreis Tuttlingen ist, habe sich schon Anfang des Jahres 2018 abgezeichnet, wurde bei einem Pressegespräch betont: Bei Gesprächen um Zuschüsse für Sanierungen der OP, der Intensivmedizin und der Errichtung einer neuen Halbintensiv-Station in Tuttlingen habe das Gesundheitsministerium eine bauliche Perspektivenplanung gefordert: Wäre eine Konzentration am Standort Tuttlingen möglich und wie? Diese Planung wollte man ursprünglich im Herbst 2019 mit dem Aufsichtsrat – aus dem neuen Kreistag – angehen, so Bär.

Im Strukturgutachten war man noch davon ausgegangen, dass bei einer Schließung Spaichingens rund 100 Betten verloren gingen und auch Tuttlingen in eine kritische Größe gerutscht wäre, so Bär. Das ist jetzt anders. Mit dann 300 Betten insgesamt verlöre man bei der Zusammenlegung nur 24. In Spaichingen sind es momentan etwas über 100 Betten, von denen rund 30 in den beiden verbleibenden Abteilungen zunächst bleiben.

Auf Dauer soll es keine stationäre Versorgung mehr geben, wohl aber medizinische Angebote

Ein weiterer Grund, jetzt an eine Schließungsentscheidung zu gehen, sei, dass seit 2019 die Notfallversorgung nur dann voll von den Kostenträgern bezahlt werde, wenn auch die Infrastruktur – etwa eine entsprechend ausgestattete Intensivstation oder Diagnosegeräte sowie eben die Fachabteilung Unfallchirurgie – vorliege. Die Politik dränge über diese Mechanismen zur Zentralisierung, um die Qualität der Versorgung zu sichern, so Bär.

Wenn der Tuttlinger Kreistag am 7. März tatsächlich den Schließungsbeschluss fällt, soll versucht werden, die schon bisher existierenden ärztlichen Angebote über das Medizinische Versorgungszentrum mit angestellten Ärzten und die selbstständigen Praxen zu stärken.

Der Landkreis wisse um die Bedeutung des Spaichinger Standorts für die medizinische Versorgung des nördlichen Landkreises, so Bär. Aus dieser Verantwortung wolle man sich nicht zurückziehen und mit der Stadt Spaichingen neue Lösungen suchen.