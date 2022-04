1 Carina Katz und Patrick Schlagenhauf, Geschäftsführer der Power Hydraulik GmbH in Sulz. Foto: Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg

Carina Katz, Geschäftsführerin der Power Hydraulik in Sulz, ist ein Gesicht des neuen Markenauftritts „Dreiklang SBH“ der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Schwarzwald-Baar-Heuberg. In der Kampagne kommen Menschen aus zu Wort, die Botschafter für ihre Heimat sind, die Wirtschaftsstandort und Ferienregion zugleich ist.















Villingen-Schwenningen – Carina Katz ist eine, die nicht lange redet, sondern anpackt. Gemeinsam mit ihrem Bruder Patrick Schlagenhauf hat sie die Geschäftsführung der Power Hydraulik GmbH in Sulz von ihrem Vater übernommen. Und das mit gerade mal 24 Jahren. Ihre Ausbildung sowie Praxissemester hat die Macherin in den USA absolviert.

Werbung für die schöne Region im Schwarzwald

Warum sie gerne in ihre Heimat, die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg zurückgekehrt ist, verrät Carina Katz derzeit gerne anlässlich des Markenauftritts „Dreiklang SBH“ in Radio-Spots, auf Plakaten, in Zeitungsanzeigen sowie Social Media Posts.

„Im Familienunternehmen und für die Region Verantwortung zu übernehmen, war für mich selbstverständlich“, sagt sie in der Radio-Werbung, die mit einem echten, musikalischen Dreiklang beginnt. Dieses Sound-Logo wurde eigens von Studenten der Musikhochschule Trossingen entwickelt, um damit die Botschaft der neuen Marke „Dreiklang SBH“ zu unterstreichen. Mit der Kampagne soll die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit ihren Facetten „Leben, wohnen, arbeiten“ bekannter gemacht und gestärkt werden.

Unternehmen wie auch Fachkräften werden durch „Dreiklang SBH“ die zahlreichen Vorteile der Region gezeigt.

„Dreiklang SBH“ gibt Menschen aus der Region eine Stimme

Die Kampagne erzählt Geschichten von Menschen, die sich bewusst für die Region entschieden haben. Wie eben jene der Geschwister Carina Katz und Patrick Schlagenhauf, deren persönliche Lebensläufe und Erfahrungen beispielhaft für zahlreiche andere im neuen Internetauftritt „Dreiklang SBH“ nachzulesen sind.

Die schwere Krankheit des Vaters hatte die Pläne der jungen Studentin, nach Auslandssemester in den USA weitere Erfahrungen in anderen Unternehmen zu sammeln, frühzeitig beendet und Carina Katz zur Rückkehr in den elterlichen Betrieb veranlasst. Was sie, wieder zuhause, in den Anfangsjahren besonders beeindruckte, waren die Unterstützung und der Zusammenhalt im Team, aber auch die Treue der Kunden. „Hier in der Region zählen Werte, das menschliche Miteinander stimmt, hier gilt das gesprochene Wort noch etwas.“ Als dreifache Mutter schätzt Carina Katz diese Werte auch im privaten Bereich, pflegt den persönlichen Kontakt zu den Nachbarn. „Hier steht man füreinander ein, man kennt und schätzt sich.“

Starker Wirtschaftsstandort mit Naherholungswert

Ebenso wie Bruder Patrick Schlagenhauf schätzt sie die wirtschaftliche Abwechslung und Bandbreite der Region. „Wir haben hier nicht nur den einen Großen, sondern viele starke Mittelständler und auch kleine Spezialisten, das ist schon etwas Tolles.“

Die Geschwister lieben auch die Nähe zur Natur. „Man kann einfach direkt loswandern oder joggen“, schwärmt Patrick Schlagenhauf über seine Heimat, „das ist einfach klasse.“

Info: Weitere interessante Geschichten über Unternehmende und Fachkräfte, aber auch zahlreiche Beiträge zu den vielen Vorzügen der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg finden sich auf der Webseite der Kampagne „Dreiklang SBH“. Der neue Markenauftritt wurde gemeinsam von der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg mit der Villinger Werbeagentur „GRUPPE DREI“ entwickelt.

Wer steckt hinter der Wirtschaftsförderung SBH?

Die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg sitzt in Villingen-Schwenningen. Hinter ihr stehen 24 Gesellschafter, darunter vor allem Städte und Gemeinden, die drei Landkreise Rottweil, Tuttlingen und der Schwarzwald-Baar-Kreis, der Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, die IHK SBH und Handwerkskammer Konstanz. Die Wirtschaftsförderung vernetzt regionale Unternehmen, bewirbt die Region nach außen, vermarktet Gewerbeflächen und möchte die regionale Zusammenarbeit und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.