Schwarzwald-Baar-Heuberg Im Bereich Tourismus fehlen Mitarbeiter

"Das Positionspapier ist adressiert an die politischen und touristischen Entscheidungsträger in Land und Bund", so Michael Steiger, Vorsitzender des IHK-Tourismusausschusses. Daher wurde dieses Positionspapier nun dem tourismuspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Marcel Klinge, bei einem Treffen in der IHK in Villingen-Schwenningen übergeben. "Insbesondere die Vielzahl der Industrieunternehmen in den Landkreisen Rottweil und Tuttlingen sowie dem Schwarzwald-Baar-Kreis benötigt qualitativ hochwertige Übernachtungsbetriebe für ihre Geschäftspartner und Gastronomiebetriebe, die beispielsweise Mittagessen für die Mitarbeiter anbieten oder deren Betriebsfeiern ausrichten", unterstreicht Michael Steiger. Vor allem aber benötige die Region eine funktionierende Freizeitwirtschaft, um Fachkräfte in den Wirtschaftsraum zu holen und dauerhaft hier zu halten – getreu dem Motto "dort leben und arbeiten, wo andere Urlaub machen".