Schwarzwald-Baar-Heuberg IHK-Neujahrsempfang: Roland Mack hält Plädoyer für Digitalisierung

"Die Digitalisierung ist auch für uns im Europa-Park ein Wachstumsfeld", schilderte Mack. Die Achterbahn zum Beispiel werde digital, mit einer sogenannten VR-Brille "rauschen Sie auf der ›echten‹ Achterbahn durch eine virtuelle Welt, die wir genau wie unsere Achterbahnen selbst herstellen. Die Digitalisierung ist also eine tatsächliche Chance, Neues zu entwickeln."

Man denke schon an übermorgen, beispielsweise an die Anreise zum Park, "wenn autonomes Fahren Alltag sein wird, " und stelle sich die Frage, "was Menschen mit der Zeit im Auto machen, wenn sie nicht selbst lenken". Zum Glasfaserausbau zähle die massive Investition in die Bildung. Mack spricht sich für den frühen Französisch-Unterricht an den Schulen aus. Außerdem müsse die Meister- und Technikerausbildung attraktiver werden.

Er freue sich, so der Unternehmer, dass das Thema "Heimat" inzwischen wieder positiv besetzt sei und mit Urlaub in Deutschland wieder viel Umsatz generiert werde. Auch hier sei Digitalisierung das Mega-Thema. "80 Prozent der Reiseplanungen beginnen mit einer Internetplanung." Er ermunterte die Zuhörer, neugierig zu bleiben, die Aufwärtsbewegung der Digitalisierung zu nutzen und in der "Heimat der Erfinder" die Ideen von morgen zu entwickeln.

IHK-Präsident Dieter Teufel wendete sich in seiner Begrüßungsrede entschieden gegen den Begriff "ländlicher Raum" für die Region. Als "kleinteilige Wirtschaftsmetropole" und nicht etwa als "Acker und Weidenland" schilderte er Schwarzwald-Baar-Heuberg als "das Wunderland der Möglichkeiten".