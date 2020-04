Schwarzwald-Baar-Heuberg Corona-Krise: IHK fordert weitere Öffnung

"So ein Virus kennt keine Uhr"

Michael Steiger ist nicht nur Vorsitzender des Tourismusausschuss der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, sondern auch Gastronom mit Leib und Seele. Seine Befürchtung: "30 Prozent der Unternehmen in der Hotellerie und Gastronomie werden insolvent gehen." Als die Lockerung der Verordnung für den Handel verkündet worden sei, sei gleichzeitig bei seinen Kollegen die Enttäuschung groß gewesen. "Wir wurden als Branche nicht einmal erwähnt! Dabei wäre es gut gewesen", so Steiger, "wir hätten Lichtblicke bekommen".

Unmissverständlich fordert er eine baldige Öffnung der Gastronomie und Hotellerie – und zwar ohne Personen- oder Öffnungszeitenbeschränkungen. "So ein Virus kennt keine Uhr", und die Gästeanzahl ließe sich am besten entzerren, wenn der Gastronom lange öffnen dürfe und zwei "Sitzungen" pro Abend einplanen könne. Ferner sei eine Lockerung der Freizeitwirtschaft und für Reisen notwendig – vor allem Geschäftsreisen "müssen drin sein", aber auch Inlandsreisen. Urlaub zu Hause buchen, das sei es, was die Kunden in der Region nun tun sollten. Damit die hiesigen Unternehmen aber von solchen Ferienplänen profitieren können, bedürfe es raschen Handelns in der Politik.

Vertrauen in Unternehmen

Für die Tourismusbranche sei eines nun besonders wichtig: sich digital sichtbar zu machen. Die Feriengastronomie müsse digital aufrüsten, kurzfristig buchbar sein, um bei einer möglichen Lockerung schnell am Start zu sein. Auch die IHK will dazu ihren Teil beitragen und ist bereits im Gespräch mit diversen Verbänden, etwa dem Schwarzwald Tourismus oder dem Schwäbische Alb Tourismus, erläutert Philipp Hilsenbek, Geschäftsbereichsleiter Standortpolitik, bei der IHK. Einer Befürchtung nach entsprechenden Einlassungen in der Politik widerspricht er vehement: "Natürlich kann dieses Jahr ein Urlaub stattfinden – und zwar hier, bei uns!"

Der IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Albiez bringt es auf den Punkt: Das A und O für die Unternehmen jeglicher Branche, um den Schaden der Corona-Krise so gering wie möglich zu halten, sei es, Planungssicherheit zu haben. Diese "Unabsehbarkeit" und die bange Frage, wie lange all das noch dauert, sei ein riesiges Problem.

Gleichzeitig wünscht sich der IHK-Geschäftsführer von der Politik: "Vertrauen in unsere Unternehmen." In die Krise hineingegangen sei es mit Verordnungen, "das ist auch richtig so", hinaus aber führe der Weg nur mit Subsidiarität und Selbstverantwortung. Mit dem Vertrauen der Politik, dass die Unternehmen, im eigenen Interesse, verantwortungsbewusst mit einer Lockerung umgehen.