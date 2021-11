Neuer zentraler Impfstützpunkt für den Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-Schwenningen

1 Im Schwarzwald-Baar-Center kann man sich bald impfen lassen. Foto: Eich

Das Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen wird "Zentraler Impfstützpunkt" im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das hat die Stadtverwaltung und der Landkreis bekannt gegeben. Bereits in den kommenden Tagen soll der Aufbau beginnen.















Villingen-Schwenningen - Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth zeigen sich laut einer Pressemitteilung erleichtert, dass es in kürzester Zeit gelungen ist, eine geeignete Liegenschaft zu finden, um möglichst zeitnah einen "Zentralen Impfstützpunkt im Schwarzwald-Baar-Kreis" und hier im Oberzentrum Villingen-Schwenningen aufzubauen.

Steigende Nachfrage nach Impfungen

Mit dieser Einrichtung soll der steigenden Nachfrage nach Erst-, Zweit- und Booster-Coronaschutzimpfungen als Ergänzung zu den Hausärzten und öffentlichen Impfterminen im Landkreis Rechnung getragen werden, wie in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Stadt und Landkreis erklärt wird.

Der Ort, an dem künftig möglichst werktäglich zu festen Zeiten Impfungen für die Bevölkerung angeboten werden, ist das Schwarzwald-Baar-Center, das zwischen den beiden Stadtbezirken Villingen und Schwenningen "Auf Herdenen" gelegen ist (Neuer Markt 1).

Gute Erreichbarkeit mit Pkw und ÖPNV

Das neue Impfangebot ist somit gut verkehrlich angebunden, sowohl für den Pkw-Verkehr als auch für ÖPNV-Nutzer. Das Centermanagement, an deren Spitze Klaus Kricks steht, war nach der ersten Anfrage durch das Landratsamt von Beginn an bereit, unkompliziert und rasch zu helfen, um hier in dieser zentralen Lage des Oberzentrums ein geeignetes Angebot für die Bevölkerung vorhalten zu können.

Zeitnah Aufbau der Infrastruktur

In den nächsten Tagen soll nun, wie die Verantwortlichen erklären, mit dem Aufbau der notwendigen Infrastruktur begonnen werden, um dann möglichst zeitnah mit dem Impfangebot in dem "Zentralen Impfstützpunkt des Schwarzwald-Baar-Kreises" im Schwarzwald-Baar-Center beginnen zu können.

"Wir sind dem Centermanagement des Schwarzwald-Baar-Centers sehr dankbar, dass wir unseren ›Zentralen Impfstützpunkt für den Schwarzwald-Baar-Kreis‹ in dieser bevorzugten Lage aufbauen können und sind sicher, dass die Bevölkerung dieses Angebot gut annehmen wird", werden Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Jürgen Roth in der Pressemitteilung zitiert.

Weitere Informationen

Nähere Informationen werden unter www.lrasbk.de abrufbar sein. Weiterhin besteht die Möglichkeit, sich durch ein mobiles Impfteam bei einem der öffentlichen Impftermine impfen zu lassen. Infos hierzu gibt es unter: www.dranbleiben.de oder www.lrasbk.de.