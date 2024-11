1 Das Schwarzwald-Baar-Center ist weihnachtlich geschmückt. Welche Neuigkeiten erwartet die Kunden dort? Foto: Marc Eich

Stetige Veränderungen prägen das Schwarzwald-Baar-Center. Nun gibt es wohl eine Entscheidung bei der Zukunft von Depot und eine neue Gastronomie, während ein Geschäft geschlossen hat. Und was ist eigentlich mit Decathlon?









Link kopiert



Das Schwarzwald-Baar-Center wird besonders in der Vorweihnachtszeit nun wieder von besonders vielen Kunden angesteuert, die in dem Einkaufszentrum im Zentralbereich der Doppelstadt ihre Weihnachtseinkäufe erledigen wollen. Was hat sich dort zuletzt getan? Ein Überblick.