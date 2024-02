Schwarzwald-Baar-Center: Das steckt hinter Problemen des Tally-Weijl-Shops in VS

Das steckt hinter Problemen des Tally-Weijl-Shops in VS

1 Der Tally-Weijl-Shop im Schwarzwald-Baar-Center war zuletzt trotz fester Öffnungszeiten immer wieder geschlossen. Foto: Natascha Hengstler

Immer wieder standen Kunden des Tally-Weijl-Shops im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen vor verschlossenen Türen. Das Unternehmen erklärt nun, was am Standort das Problem ist und gelobt Besserung.









10 bis 20 Uhr von Montag bis Samstag, 60 Stunden pro Woche - so haben die meisten Läden des Schwarzwald-Baar-Centers in VS geöffnet. Geschäfte wie Kaufland sind für ihre Kunden sogar wesentlich länger da. Im Gegensatz zum Modegeschäft Tally Weijl: Dort klappte es zuletzt nicht mal mit den selbst anvisierten 60 Stunden.