3 Die "Schürzenjäger". Foto: Promo

Neuer Anlauf: Die Spielvereinigung Freudenstadt feiert im Juli ihren 100. Geburtstag nach – mit einer "Alpen-Rock-Mega-Nacht" auf dem Marktplatz.















Freudenstadt - Das Open-Air ist für Freitag, 1. Juli, geplant. Mit dabei sind die "Schürzenjäger", Markus Wolfahrt von den "Klostertalern" und die "Dorfrocker". Einlass zum "Schwarzwald Air" ist um 17.30 Uhr, Beginn um 19.30 Uhr. Tickets, die bereits 2019 oder 2020 gekauft wurden, bleiben gültig.

Vorverkauf läuft schon

Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 29,90 Euro, ein Exemplar der limitierten Vip-Tickets kostet 85 Euro. Vip-Karten gibt es nur unter www.spvgg-freudenstadt.de, normale Tickets unter www.reservix.de, www.ADticket.de, im "Speckwirt" am Unteren Marktplatz, in der Tourist-Info am Marktplatz, bei Schlüssel-Bernhardt und in allen Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung.

Zum Jubiläum der Spielvereinigung, das wegen Corona zwei Mal verschoben wurde, folgen ein Festakt und ein Fußball-Turnier mit Prominenten am 23. Juli. Der Imbro-Cup ist ein Fußballturnier für Firmenmannschaften.