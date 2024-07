Schlagertitan beim „Schwarzwald Air“: Bernhard Brink über Tennis, EM, Toleranz und Liebe

1 „Schlagertitan“ Bernhard Brink tritt spontan beim „Schwarzwald Air“ in Freudenstadt auf. Foto: Daniela Jaentsch

Die Schürzenjäger fallen aus, aber ein echter „Schlagertitan“ springt beim „Schwarzwald Air“ in Freudenstadt ein: Bernhard Brink. Uns erzählt er, warum der Schwarzwald ihm viel bedeutet, wie er bei der EM mitfiebert und warum ihm Toleranz wichtig ist.









Seit über 50 Jahren steht er auf der Bühne. Am 21. Juni veröffentlichte er sein 25. Studioalbum („Stärker als die Ewigkeit“), das sofort auf Platz elf der deutschen Album-Charts einstieg. Bernhard Brink (72) ist in der Branche ein echter Sympathieträger. Der „Schlagertitan“ (so hieß ein Album von ihm) beweist auch Spontaneität. Kurzfristig springt er in Freudenstadt ein. „Der Terminkalender hat es erlaubt. Am nächsten Tag muss ich nach Grömitz, aber es gibt ja zum Glück Flieger“, erzählt er im launigen und humorvollen Interview mit unserer Redaktion.