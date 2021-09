In Bad Dürrheim und Villingen-Schwenningen gesucht: Pinguin Paul

1 Das ist Paul – der wohl meistgesuchte Pinguin der Region. Foto: Schwarzwälder Bote

An diesem Freitag gibt es für die Kinder und Familien in Bad Dürrheim und Villingen-Schwenningen eine besondere Herausforderung: Gesucht wird Paul, der Pinguin.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es sind Sommerferien und Paul, der Chefreporter des Kinderboten hat in diesem Jahr beschlossen, nicht die weite Welt zu erkunden, sondern die Landkreise im Verbreitungsgebiet des Schwarzwälder Bote und Kinderbote. Heute, Freitag, hat er sich in den Schwarzwald-Baar-Kreis aufgemacht.

Erstmal schnuppert der Pinguin dabei vormittags die gute Luft der Kurstadt Bad Dürrheim. Um die Mittagszeit lohnt es sich hingegen, in der Schwenninger Innenstadt die Augen aufzuhalten, und nachmittags, da möchte der Pinguin gerne einmal in der Villinger Fußgängerzone einen Blick aufs Stadtbächle werfen – Städte mit Wasser sind für Pinguine schließlich immer eine Reise wert. Und jeder weitgereiste Pinguin sollte mindestens einmal im Leben durch eines der Villinger Tore gewatschelt sein.

Pinguin hat eineGeschenktüte dabei

Als geselliger Pinguin freut sich Paul natürlich sehr, wenn er Menschen begegnet – vor allem Kindern – deshalb besucht er besonders gerne Plätze wo Kinder unterwegs sein könnten und er hat auch für jeden eine kleine Geschenktüte dabei. Es lohnt sich also, die Augen offen zu halten und Paul zu suchen, um Hallo zu sagen. Zu erkennen ist Paul an seinem langen schwarzen Schnabel, den großen blauen Augen, der Fliege um seinen Hals und dem watscheligen Pinguingang. n Wer Paul findet und ein Foto mit ihm macht, kann mit diesem Erinnerungsbild sogar etwas gewinnen. Dafür einfach Foto einsenden an leonie.pfau@schwarzwaelder-bote.de und schon landet man im Lostopf für tolle Preise.