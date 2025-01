Das Heimathaus bietet wieder drei Übungsabende zum Kartenspiel Cego an – und im Anschluss zusätzlich ein Turnier. Ein Turnier gibt es zudem auch in Haslach.

Cego gehört zum Schwarzwald und zur badischen Kultur und ist trotzdem bei vielen Familien in Vergessenheit geraten.

Das Tennenbronner Heimathaus in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein haben das Interesse an dem alten Kartenspiel neu geweckt und etliche Anfängerinnen und Anfänger sind inzwischen zu „Cego-Füchsen“ gereift.

Lesen Sie auch

Auch in diesem Jahr werden im Heimathaus Übungsabende für Anfänger und Wiedereinsteiger und ein kleines Abschlussturnier angeboten. An drei Freitagen, – 17., 24. und 31. Januar – erklären fachkundige Lehrer die 54 Karten mit den 22 Trümpfen und welche Spielmöglichkeiten man durch das „Reizen“ bekommen kann.

In Vierergruppen

Das Ganze passiert nicht nur theoretisch, sondern wird am Spieltisch in Vierergruppen direkt geübt.

Abschlussturnier am 14. Februar

Am Freitag, 14. Februar, kann das Erlernte in einem Abschlussturnier im FV-Vereinsheim auf dem Schächle auf die Probe gestellt werden. Beginn an allen Tagen ist um 19 Uhr.

Die Teilnahme an den Übungsabenden ist kostenlos, beim Abschlussturnier wird eine kleine Startgebühr erhoben und an die Gewinner als Preis ausgeschüttet.

Turnier auch in Haslach

Übrigens: Auch in anderen badischen Kommunen wird Cego gespielt. So gibt es beispielsweise bereits am Sonntag, 2. Februar, findet in Haslach im Bürgerhaus in der Sandhaasstraße 8 das 26. Haslacher Cego-Turnier statt. Dass dies auch im Schramberger Raum eine große Beliebtheit hat, können die dortigen Veranstalter immer wieder am Kreis der Teilnehmer feststellen.

Das Turnier in Haslach beginnt um 14 Uhr, die Einschreibung ist ab 13 Uhr möglich. Erwartet werden Cegofreunde aus der Ortenau und den angrenzenden Kreisen. Sieger im Vorjahr wurde Klaus Uhl aus Haslach, vor Jeromin Weis aus Biederbach und Herbert Faißt aus Seelbach.