So werden Schoko-Osterhasen in St. Georgen noch von Hand gefertigt

9 Die Details werden zuerst auf die Form aufgemalt, damit sie nachher ganz außen zu sehen sind. Foto: Moser

Schokoladen-Hase an Schokoladen-Hase steht fein säuberlich aufgereiht im Verkaufsraum der Schwarzwälder Genusswerkstatt – jeder von ihnen ist ein bisschen individuell, jeder sieht ein bisschen anders aus. Denn die Hasen sind handgefertigt. Ein Blick in die Schokoladen-Werkstatt.















St. Georgen - Wer die enge Wendeltreppe in der Schwarzwälder Genusswerkstatt hinuntergeht, dem steigt sogleich der süße Geruch von Schokolade in die Nase. Einige wenige Schritte nach unten – und schon steht man mitten in der Schokoladen-Werkstatt von Oliver Bittlingmaier und Dagmar Holzer. Kurz vor Ostern gewähren die Konditoren einen Blick in ihre Schokoladen-Werkstatt, wo Osterhasen, Schokoladeneier und weitere Leckereien noch in mühevoller Handarbeit hergestellt werden.