„Schwarzwälder“ eröffnet: Der Zeller Mike Kiefer öffnet in Aftersteg seine vierte Gastronomie

Der frühere Glasbläserhof wird zum „Schwarzwälder“ und vom bekannten Zeller Gastronom Mike Kiefer und seiner Frau Sabine Rehm nun mit Leben gefüllt. Am Freitag wird eröffnet.

Von dem „Tourismushelden“ Mike Kiefer hatte Hängebrückenbetreiber Günter Eberhardt einen Artikel in der Zeitung gelesen. Und das habe ihn überzeugt, ihn zu fragen, ob er nicht das historische Gasthaus in Aftersteg, mit bester Lage an der L126, übernehmen will. „Die Größe vom Haus ist eine echte Aufgabe, da muss man drei Etagen bespielen“, sagt Eberhardt bei der Eröffnung für geladene Gäste am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das kannst du nur mit einem echten Vollprofi stemmen“, ist er sich sicher.

Geprägt davon, dass der erste Anlauf mit der Pächterin nur von Sommer 2023 bis Ende 2024 andauerte, sagte er dieses Mal nicht jeder Anfrage zu, sondern suchte intensiver. Mit Erfolg. „Wir haben das Werk vollbracht und Mike Kiefer soll es nun mit Leben füllen“, sagt Eberhardt, der das Gebäude 2020 gekauft und renoviert hat.

Vierter Betrieb für Zeller Gastronomen-Paar

Vielmehr ist es aber Sabine Rehm, die Frau von Kiefer, die den „Schwarzwälder“ leitet. „Und ich schaue über meine drei Häuser in Zell“, betont Mike Kiefer, der in Zell den „Löwen“, die „Neue Krone“ und das „Tagungs- und Festzentrum“ betreibt und zudem noch Dehoga-Kreisvorsitzender ist. Das Paar sei so froh, dass Eberhardt sie vor einem Dreiviertel Jahr gefragt habe. „Wir haben uns gleich in das Haus verliebt“, sagt Kiefer in seiner Rede vor den geladenen Gästen.

Freuen sich über den Neustart im „Schwarzwälder“ (von rechts): Gastronom Mike Kiefer mit Sabine Rehm und Inhaber Günter Eberhardt mit Lebensgefährtin Franziska Brünner. Foto: Verena Wehrle

Neues Konzept: Alles kommt aus der Region

Und so hatte sich der erfahrene Gastronom auch gleich ein Konzept überlegt. „Wir bieten hier nur Speisen und Getränke aus dem Schwarzwald oder Baden-Württemberg an – deswegen auch der Name Schwarzwälder.“ Die Pommes müsse man deshalb selbst herstellen. Auch im Laden im ersten Obergeschoss gebe es nur heimische Produkte.

„100 Prozent Schwarzwald“ ist das Motto im Schwarzwälder in Aftersteg. Foto: Verena Wehrle

„100 Prozent Schwarzwald“ sei die Devise. Und damit sei Kiefer dann der einzige Gastronom im Land mit drei Betrieben mit einer Drei-Löwen-Auszeichnung von „Schmeck den Süden“, erzählt er stolz.

Unsere Empfehlung für Sie Zeller Gastronom in Aftersteg Mike Kiefer übernimmt Brückenheimat Der erfahrene Zeller Gastronom erweitert sein Gastro-Angebot ein weiteres Mal. Dieses Mal zieht es ihn außerhalb der Schwanenstadt bis nach Aftersteg.

Die sechs Angestellten kommen übrigens überwiegend aus dem Zeller „Löwen“. Neben dem Selbstbedienungsrestaurant im Erdgeschoss mit Biergarten kümmern sie sich um den Laden im Obergeschoss sowie um das Buffet-Restaurant für Bus-Gruppen im Dachgeschoss.

Oben im Buffet-Restaurant finden größere Gruppen Platz. Foto: Verena Wehrle

Im nächsten Jahr soll alles, was in der Küche gekocht wird, auch im Laden zu kaufen sein. Dort gibt es darüber hinaus auch Kunstwerke und Kunsthandwerk aus der Region.

Der Laden im Obergeschoss – dort steht auch der alte Glasbläserofen, der nicht mehr im Betrieb ist, aber an alte Zeiten erinnert. Foto: Verena Wehrle

Erlebnis für Gäste und Einheimische

Das Haus sei konzipiert für verschiedene Möglichkeiten und Gruppengrößen, sagt Eberhardt. Auch Kirschtortenvorführungen könne er sich hier vorstellen. Auch Veranstaltungen seien hier möglich, die erste Hochzeit steht bereits an. Der Betrieb als Ergänzung zur Hängebrücke Blackforestline sei wichtig, damit die Brücken-Besucher ein weiteres „Erlebnis haben, wo sie einkehren können.“ Aber, worauf er auch großen Wert lege: „Wir wollen hier auch den Einheimischen etwas Tolles bieten.“

Die Historie interessierte Eberhardt besonders und so überreichte er dem neuen Pächter-Paar eine Schautafel zur langen Tradition des Hauses.

Große Freude über neue Betreiber

Bürgermeister Oliver Fiedel, der selbst aus Aftersteg ist, dankte dem Wirtepaar, „dass ja eigentlich ausgelastet ist, dass sie hier eröffnen“. Fiedel: „Damit haben wir hier kompetente Partner, die das Handwerk verstehen.“ Auch Patrick Schreib, Geschäftsführer der Hochschwarzwald Tourismus, freute sich, dass hier Wertschöpfung gelebt werde, und Ortsvorsteher Gerhard Rasch sagte: „Wir freuen uns riesig.“

Die Kapellenberg-Musikanten spielen zur Eröffnung auf. Foto: Verena Wehrle

Sehr positiv fiel also das Stimmungsbild aus über die neuen Gastronomen im Ort, das neue hellere Mobiliar und die Einrichtung. Bei der Eröffnung für geladene Gäste war volles Haus, die musikalisch umrahmt wurde von den Kapellenberg-Musikanten aus Mambach.

Alle anderen können sich bei der Eröffnung am Freitag, 20. März, ab 11 Uhr, ebenfalls mit gleicher Musik, ein Bild machen.