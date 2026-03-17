„Schwarzwälder“ eröffnet: Der Zeller Mike Kiefer öffnet in Aftersteg seine vierte Gastronomie

Der frühere Glasbläserhof wird zum „Schwarzwälder“ und vom bekannten Zeller Gastronom Mike Kiefer und seiner Frau Sabine Rehm nun mit Leben gefüllt. Am Freitag wird eröffnet.
Von dem „Tourismushelden“ Mike Kiefer hatte Hängebrückenbetreiber Günter Eberhardt einen Artikel in der Zeitung gelesen. Und das habe ihn überzeugt, ihn zu fragen, ob er nicht das historische Gasthaus in Aftersteg, mit bester Lage an der L126, übernehmen will. „Die Größe vom Haus ist eine echte Aufgabe, da muss man drei Etagen bespielen“, sagt Eberhardt bei der Eröffnung für geladene Gäste am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das kannst du nur mit einem echten Vollprofi stemmen“, ist er sich sicher.