Der umtriebige Gechinger Michael Schwarz, der eigentlich in der Automobilbranche arbeitet, ist Vater vieler Projekte: Brennholzhandel, „Grillbox“-Verleih, eigene Verkaufsautomaten. Zu Letzteren zählt auch das, was er auf dem Parkplatz des Bauzentrums Kömpf umgesetzt hat. Hier steht nämlich seit rund einem Monat einer seiner „Schwarzmarkt“-Automaten. Einer von vier, um genau zu sein. Die anderen sind in Gechingen, Wildberg und Sulz am Eck zu finden.

Regionale Lieferanten

Geht es um dieses Projekt, gerät Schwarz schnell ins Schwärmen. Immer wieder fallen die Begriffe Nachhaltigkeit und Regionalität. Denn genau darum geht es Schwarz mit seinen Automaten. Er will regionalen Produzenten eine Bühne für ihre Produkte bieten. „Da geht auch Regionalität vor Bio“, erklärt er. Er arbeite deshalb mit dem Bauernhof Rinderknecht aus Jettingen und der Metzgerei Wurstwerk aus Kuppingen zusammen.

Beides seien regionale Erzeuger. Beim Transport der Waren über kurze Wege spare man also CO2 ein. Und bei beiden stünde der „Kreislaufgedanke“ hoch im Kurs. Vom Hof stammten zum Beispiel die Linsen, Eier und Kartoffel aus dem Automat. Die Brüderhähne der Freilandlegehennen würden dort auch groß gezogen, so Schwarz, und landeten nicht wie andernorts als Küken im Schredder. Daraus sei die Idee mit dem „Gockelgulasch“ entstanden. Hier würden die geschlachteten Hähne weiterverarbeitet. Auch dieses gibt es am Automat zu kaufen.

Dazu verarbeite der Hof auch die Milch in der eigenen Molkerei zu Käse, erzählt Schwarz weiter. Bald solle es außer dem normalen Käse auch einen Grillkäse im Automaten geben. Der passt gut zu den anderen Produkten. Vom Wurstwerk gibt es hier nämlich Grillwürste, zum Beispiel eine Chili-Mango-Bratwurst. „Das gibt es woanders nicht“, ist Schwarz stolz. Der Metzger schlachte noch selbst.

Pestos, Soßen, weitere Wurstwaren, Fertiggerichte wie Linsen, Spätzle, Getränke, Chips, Honig und Milch runden das Angebot ab. Am besten liefen aber aktuell die Landjäger. „Wahrscheinlich kaufen die viele Handwerker, die hier Mittagspause machen“, überlegt Schwarz. Deshalb sei der Standort beim Bauzentrum gut. Dort gebe es ja alles, außer eben Lebensmittel.

Leader-Förderung

Seit knapp zwei Jahren plane man an dem Automaten, so Schwarz. Es habe auch andere Interessenten für den Standort gegeben. Deshalb sei er dankbar, dass das Bauzentrum die Fläche frei gehalten habe. „Wir arbeiten schon beim Brennholz gut zusammen. Und Regionalität ist uns wichtig“, begründet Dieter Kömpf die Entscheidung für den „Schwarzmarkt“. Er vermute, dass der Automat in den Randzeiten genutzt werde. Ein Parkplatzproblem - der Automat steht rechts vom Eingang mittig vor der Fassade – sehe er deshalb nicht.

Dass die Umsetzung so lange gedauert hat, habe etwas mit der Förderung zu tun, erklärt Schwarz. Denn der etwa 20 000 Euro teure Automat werde zu 80 Prozent von Leader bezuschusst. Wegen einer dortigen Umstellung habe es Verzögerungen gegeben. „Regionalität und Nachhaltigkeit“, nannte auch Barbara Smith von Leader als Auswahlkriterien für die Förderung.

Bald weiterer Automat am ZOB?

Und die Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten (GWW) – sie helfen Schwarz schon beim Verpacken des Brennholzes – sind wieder mit im Boot. Dort gefertigte Schlüsselanhänger gibt es im Automaten. „Sinn stiftend“ sei diese Arbeit, so Brenda Schülke von den GWW, gerade für schwerst mehrfach behinderte Menschen.

OB Kling lobt die Möglichkeit zum Verkauf regionaler Produkte. Der Automat biete zudem einen „geschickten und schnellen Zugriff“. Er könne sich zudem vorstellen, am ZOB in Calw ein solches Gerät aufzustellen. Dann könnten die Gäste, die zukünftig mit der Hesse-Bahn nach Calw kämen, gleich lokale Produkte mitnehmen.

Nur Barzahlung

Die Bedienung des Automaten ist einfach: Die passende Fachnummer eingeben, dann erscheint auf der digitalen Anzeige der Preis, bezahlen, mitnehmen. Bezahlt werden kann aber nur bar. An den anderen Automaten mit Kartenzahlmodul werde diese Bezahlart kaum nachgefragt. Der Automat werde drei Mal die Woche von den Erzeugern neu gefüllt. Und er ist jeden Tag 24 Stunden nutzbar.