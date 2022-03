2 Das Gasthaus Kreuz wird beim großen Brand von Klengen im Jahr 1893 zerstört (Archivfoto). Foto: Repro Schimkat

Der 26. April 1893 war der schlimmste Tag in der tausendjährigen Ortsgeschichte von Klengen. Ein fürchterlicher Brand war um 12 Uhr ausgebrochen im Haus des Altbürgermeisters Käfer. Verursacht hatten den Brand zwei Kinder, beide vier Jahre alt.















Brigachtal - Durch die große Hitze hatte sich das Feuer mit rasender Geschwindigkeit ausgebreitet, sodass eine Stunde später schon mehr als 20 Häuser in Flammen standen. Alles Vieh und die geretteten Habseligkeiten lagerten auf den Wiesen, auch die vier Farren der Gemeinden waren dem Feuer zum Opfer gefallen. Die herbeigeeilten Feuerwehren schafften es unter großem Einsatz, dass nicht das ganz Dorf ein Raub der Flammen wurde.

Wochenlange ungewöhnliche Trockenheit

Dass es zu dieser Katastrophe kam, lag auch daran, dass dem Brand eine wochenlange ungewöhnliche Trockenheit vorausgegangen war. Die Brunnen hatten nicht mehr viel Wasser, und die Dächer waren vollkommen ausgetrocknet. Doch damit nicht genug, blies an diesem Tag auch noch ein ungewöhnlich heftiger Wind, der das Feuer immer weiter lodern ließ.

Von der Frau des Mesners wurde berichtet, dass sie und ein Schulkind so lange mit den Kapellenglocken Sturm läuteten, bis die Glockenseile wegen der starken Hitze rissen.

Ortskern in Schutt und Asche

In nur zwei Stunden war der gesamte Ortskern in Schutt und Asche versunken. Überall lagen verbrannte Kühe und Schweine sowie Haustiere. Landwirtschaftliche Maschinen waren nur noch unförmige geschmolzene Klumpen, die auch die Straßen und Wege versperrten.

Auch damals gab es schon den Katastrophentourismus, denn an den folgenden Tagen kamen Tausende Schaulustige in zum Teil überfüllten Zügen nach Klengen, es gab aber auch viele Menschen, die ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten. Der Fürst zu Fürstenberg übergab noch am Tag des Unglücks den Brandgeschädigten eine Spende in Höhe von 1000 Mark sowie 450 Zentner Heu. Überall im Land gab es zahlreiche Wohltätigkeitsveranstaltungen, wobei für die Geschädigten stattliche Geldsummen zusammen kamen.

61 Höfe vollständig zerstört

Der damalige Lehrer Bernhard Strigel hatte niedergeschrieben, dass durch den Brand das Rathaus und die Schule, 61 Höfe mit 61 Wohn- und Ökonomiegebäuden vollständig zerstört wurden. Auch die Kirche wurde in Mitleidenschaft gezogen, insgesamt wurden 66 Familien mit 330 Familienmitgliedern obdachlos. Die Gemeinde zählte damals 659 Einwohner.

Schon am Tag nach dem verheerenden Brand wurde mit dem Wiederaufbau des Dorfs begonnen. Männer, Frauen und Kinder waren vom frühen Morgen bis in die Abendstunden dabei, die Trümmer zu beseitigen. Die Mauern, die nicht mehr standfest waren, wurden gesprengt. So wurde wieder Platz für den Neuaufbau geschaffen. Mit dem Wiederaufbau des Dorfes wurde auch beschlossen, die Hauptstraße zu verbreitern und zu begradigen, was auch dem wieder aufgebauten Ortsbild gut tat, so die Aufzeichnungen der katholischen Pfarrgemeinde St. Martin Brigachtal/Marbach sowie die Berichte von Friedrich Itta und Christa Strobel sowie Josef Vogt.