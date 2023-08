Torsten Broß von der „Ölmühle“ hatte gegenüber unserer Zeitung Kritik am Landratsamt wegen der Baustelle und der damit verbundenen Umleitung geübt. Die Gäste müssten von Schömberg über Weilen unter den Rinnen und Ratshausen fahren, um die beiden Gastronomiebetriebe zu erreichen: „Das ist für viele eine zu lange Fahrstrecke. Viele sagen ihre Reservierungen ab. Wir haben eine Umsatzeinbuße von bis zu 70 Prozent. Und das in der Hauptsaison“, klagt Broß. Eine Behelfsausfahrt im Schömberger Gebiet Grund in die K 7170 sei abgelehnt worden.

Das Landratsamt hingegen will die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Dort heißt es: „Bauherrin für den neuen Kreisverkehr auf der K 7170 beim Gebiet Grund und bei der geplanten Seniorenanlage ist die Stadt Schömberg. Sie und der Investor für den Pflegepark bezahlen diesen auch.“

Stadt Schömberg ist Bauherrin

Die Landkreisverwaltung sei zwar bei der Baumaßnahme mit im Boot, verantwortlich für die Baustelle und die Umleitung sei aber Schömberg. Von daher sei die Kritik von Broß an der Landkreisbehörde und sein Lob für die Stadtverwaltung nicht nachvollziehbar, heißt es aus der Pressestelle des Landratsamts.

Broß: „Uns gibt es trotz der Straßensperrung noch“

Im Übrigen wird darauf verwiesen, dass in Ratshausen an der Straßensperrung ein Schild angebracht sei, dass die Zufahr zur Oberen Säge und zur Ölmühle frei sei. Die zusätzlich von den Gastronomen angebrachten Hinweisschilder zu ihren Betrieben seien „an der Straßensperrung eigentlich nicht zulässig. Sie werden aber geduldet.“

Für Torsten Broß hingegen ist es wichtig, „dass wir Gastronomen deutlich zeigen, dass es uns auch trotz der Straßensperrung noch gibt“. Denn die Baustelle und die damit verbundene Umleitung werde es bis in den Herbst hinein geben: „Für uns ist die Saison dann gelaufen.“