Schwarzenbruch im Fokus: Ausgewählte Vorranggebiete für Windkraft stoßen in Oberwolfach auf Kritik

Der Regionalverband berücksichtigte bei der Behandlung der ersten Stellungnahme von 2024 zur Ausweisung von Vorrangebieten kaum Vorschläge aus Oberwolfach.

In der zweiten Beteiligungsrunde schlug die Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans im Gemeinderat erneut auf. Die Bedenken und Einwände der ersten Stellungnahme vom September 2024 wurden laut Beratungsvorlage „nur zum Teil berücksichtigt“. Der Gemeinderat sparte unter Verweis auf den mit Wolfach ausgearbeiteten Flächennutzungsplan Windenergie (FNP) nicht mit Kritik am Vorgehen des Regionalverbands.

Mehrere Räte, allen voran Martin Welle, verwiesen auf die im FNP ausgewiesenen Flächen für Windkraft. Der habe grundsätzlich weiter Bestand, erklärte Hauptamtsleiter Anton Schöner auf Nachfrage aus dem Rat. Jedoch sei der Regionalplan die höherrangige Planung und steche dadurch den FNP aus.

Neben den Schwarzenbruch-Vorrangebieten W35-1 und W35-2 rückten besonders die Gebiete W42-1 und W42-2 in den Fokus. Fridolin Faist beantragte, für diese beiden Gebiete die Gemeinde-Stellungnahme zu ergänzen.

Die Anwohner von Schwarzenbruch sollen berücksichtigt werden

Zum einen um einen Hinweis zur gefährdeten Eigenwasserversorgung, zum anderen hinsichtlich der Überlastungswirkung der Bereiche Mitteltal und Kirche.

Insbesondere am Landeckhof sei die Bedrängung ein Problem: „Es wird sicher nicht mehr möglich sein, diesen Ferienhof so weiterzubetreiben, wenn man 500 Meter nebendran so ein Rad hat und 800 Meter in die andere Richtung das nächste.“ Udo Schacher sprach sich dafür aus, Teile der Stellungnahme der Schwarzenbruch-Anwohner in die Gemeinde-Stellungnahme mit aufzunehmen. „Schwarzenbruch, sowas darf einfach nicht fallen“, betonte Schacher. Das Problem seien die Privatwaldbesitzer. Er appellierte deutlich: „Unterschreibt keine Verträge.“

Die Quote von 1,8 Prozent der Landesfläche als Vorranggebiet müsse erreicht werden, resümierte Faist. Es sei jedoch fraglich, ob eine detailliertere Stellungnahme den Aufwand wert sei.

Räte kritisieren das Vorgehen des Regionalverbands

„Das finde ich eigentlich unerhört“, machte Gremiumsmitglied Manfred Harter seinem Ärger darüber Luft, dass der Regionalplan den FNP aussticht. „Unser Anteil ist geleistet.“ „Mich persönlich stören die Windräder, die da stehen, nicht“, hakte Simone Engst ein. „Jeder muss seinen Teil beitragen. Ich kann nicht sagen: Nur dort, wo es hässlich ist, stehen Windräder.“

Allerdings müsse die Entscheidung gemeinsam gefällt, nicht von oben vorgegeben werden, forderte die Gemeinderätin. Angesichts der Bürgerbeteiligung und der Arbeit in der Gemeinde verurteilte auch sie das Vorgehen des Regionalverbands: „Wenn man so mit dem, was beschlossen wurde, und der Arbeit, die geleistet wurde, umgeht, ist das für mich der Punkt, wo ich sage: Das kann nicht sein, dass man etwas beschließt, und nachher wird’s über den Haufen geschmissen.“

Kritische Sichtweise

Die Verwaltung schlug vor, grundsätzlich an der Stellungnahme von 2024 festzuhalten – ohne die berücksichtigten Einwände, aber mit Verweis auf die aktuelle Stellungnahme der Schwarzenbruch-Anwohner gegen die dortigen Vorranggebiete im Regionalplan-Entwurf.„Ich sehe es nach wie vor auch eher kritisch“, sagte Bürgermeister Jürgen Nowak zur Ausweisung der Vorranggebiete im Regionalplan. Wenn schon in Anlagen investiert werde, dann solle das seiner Auffassung nach dort geschehen, wo es schon Windräder gebe. „Da sind schon Erschließungen und Eingriffe da.“ Das Fass Windenergie wieder aufzumachen, „da habe ich jetzt auch kein Verständnis dafür“, betonte Nowak: „Ich meine, dass die Stellungnahme so klar ist, dass wir das außerhalb des FNP nicht wollen.“ Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, Windkraft-Flächen über die im FNP ausgewiesenen Gebiete hinaus abzulehnen und die Stellungnahme um die Einwände aus der Sitzung zu ergänzen.