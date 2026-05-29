Schwarzenbruch im Fokus: Ausgewählte Vorranggebiete für Windkraft stoßen in Oberwolfach auf Kritik

Der Regionalverband berücksichtigte bei der Behandlung der ersten Stellungnahme von 2024 zur Ausweisung von Vorrangebieten kaum Vorschläge aus Oberwolfach.
In der zweiten Beteiligungsrunde schlug die Teilfortschreibung Windenergie des Regionalplans im Gemeinderat erneut auf. Die Bedenken und Einwände der ersten Stellungnahme vom September 2024 wurden laut Beratungsvorlage „nur zum Teil berücksichtigt“. Der Gemeinderat sparte unter Verweis auf den mit Wolfach ausgearbeiteten Flächennutzungsplan Windenergie (FNP) nicht mit Kritik am Vorgehen des Regionalverbands.