Schwarze Schwäne: Bad Liebenzeller haben rund 300 Namensvorschläge

1 Eine Jury entscheidet in diesen Tagen, wie das schwarze Schwanenpaar von Bad Liebenzell heißen soll. Foto: Wolfgang Krokauer

Derzeit ist das schwarze Schwanenpaar von Bad Liebenzell im Gewächshaus und deshalb für Gäste des Kurparks momentan nicht zu sehen. Dennoch sind die Tiere Top-Gesprächsthema, denn die Stadt suchte einen Namen für sie – mit riesiger Resonanz.









Am Silvestertag war Einsendeschluss, um Namensvorschläge für das schwarze Schwanenpaar bei der Stadtverwaltung von Bad Liebenzell einzureichen. Und die Bevölkerung ließ ihrer Fantasie freien Lauf. Sandra Fleige, Pressesprecherin der Stadt, berichtete von insgesamt 80 E-Mails und zehn Zuschriften per Post. „Insgesamt dürften es circa 300 Namensvorschläge sein, da viele Menschen mehrere Vorschläge gemacht haben und teilweise sehr kreativ waren“, teilte Fleige auf Nachfrage unserer Redaktion mit: „Vorbilder waren mehrere Märchenfiguren, natürlich das Ballett Schwanensee, unterschiedliche Sagenfiguren, die Farbe Schwarz hat bei vielen Namensvorschlägen eine Rolle gespielt, auch Filmfiguren und berühmte Paare aus der Weltliteratur.“ Fleige freute sich über die große Kreativität und bedankte sich über das große Interesse der Bevölkerung an der Aktion der Stadt.