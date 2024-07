Schwarze Komödie im ZDF: Karigula: Kann Karla Charlie lieben, um ihn zu töten?

1 Clown Charly (Ben Becker) kann die Menschen nicht mehr zum Lachen bringen - daher soll eine Serienmörderin ihn umbringen. Foto: Julian Atanassov/ZDF/dpa

Treffen sich ein Clown, eine Mörderin und die Liebe - so beginnt ein ZDF-Film. Das ist kein Witz, um laut loszulachen. Es entspannt sich ein tragikomisches Kammerspiel mit Herzklopfen bis zum Hals.









Berlin - Clown Charly kann's nicht mehr. Er bringt die Menschen nicht mehr zum Lachen, selbst wenn er sie dafür bezahlt. Daher will er auch nicht mehr. Er sucht jemanden, der ihm das Leben nimmt. Denn auch das schafft er nicht. Doch das ist noch nicht der Haken an der Sache, um die sich die schwarze Komödie "Karigula – Monster der Liebe" entspannt (seit 8. Juli in der ZDF-Mediathek, am 19. August, 0.30 Uhr, auch linear im ZDF). Denn die auserkorene Serienmörderin Karla kann nur töten, wen sie liebt.