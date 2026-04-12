Schwarz-Rot: Koalition ringt weiter um Energiepreis-Abhilfe und Reformen

1 Vorfahrt an der Villa Borsig: Die Koalition berät in Berlin über Maßnahmen gegen die gestiegenen Energiepreise und über die anstehenden Reformen. Foto: Carsten Koall/dpa In Berlin diskutieren CDU, CSU und SPD über Entlastungen bei Energiepreisen und über die anstehenden Reformen. Ob es eine Einigung geben wird?







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Berlin - Die schwarz-rote Regierungskoalition ringt weiter um Fortschritte beim Thema Energiepreise und bei den anstehenden Sozial- und Steuerreformen. Am Sonntag wurden die Beratungen in Berlin in der Villa Borsig fortgesetzt, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden der Hauptstadt. SPD-Chef Lars Klingbeil war auf der Terrasse des von der Polizei abgeschirmten Anwesens zu sehen. CSU-Chef Markus Söder schickte auf der Plattform X ein Foto von sich am See mit dem Hinweis: "Heute wichtiger Tag in Berlin…".