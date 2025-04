Schwarz-Rot: Klingbeil: Traue Merz gute Führung Deutschlands zu

1 Klingbeil traut Merz eine gute Kanzlerschaft zu. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

Ab Dienstag stimmen die SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag ab. Parteichef Klingbeil rührt die Werbetrommel - und warnt vor alten Verhaltensmustern.









Berlin - SPD-Chef Lars Klingbeil wirbt vor dem Start des SPD-Mitgliedervotums um Zustimmung für eine schwarz-rote Bundesregierung. "Dazu gehört dann auch ein Kanzler Friedrich Merz - und ich traue ihm zu, dass er unser Land in diesen schwierigen Zeiten gut führen wird", sagte Klingbeil in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Von Dienstag an können bis zum 29. April alle gut 358.000 SPD-Mitglieder über den Koalitionsvertrag abstimmen.