Schwarm-Hotline Haigerloch: Keine Panik wenn’s im Garten brummt

1 Sieht dramatischer aus, als es ist: Wem so eine Bienentraube in den Garten fliegt der sollte die Haigerlocher Bienenfreunde kontaktieren. Foto: Pixabay/Kloentaler

Es ist ein warmer Frühlingstag, die Natur blüht – und plötzlich hängt ein großer, dunkler Bienenschwarm an einem Baum im Garten. Für viele Menschen ist das erst einmal ein beunruhigender Anblick: Tausende von summenden Insekten, die sich scheinbar wild in der Luft bewegen oder dicht gedrängt an einem Ast sitzen. Doch Entwarnung: Ein Bienenschwarm ist kein Grund zur Panik – ganz im Gegenteil!