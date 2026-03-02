Schwank in Oberschwandorf: Ohne Zaun „ist alles gut geworden“

Die Akteure der Oberschwandorfer „Brittles-Bühne“ wurden für ihre Aufführung des Dreiakters „Rabatz am Dorfplatz“ mit viel Szenenapplaus bedacht.
Die lebhaften Gespräche an den Tischen der lückenlos gefüllten Festhalle ließen auch diesmal die enge Verbundenheit der Oberschwandorfer und deren Gäste mit ihrer „Brittles-Bühne“ erkennen. Als der Vorhang sich zum neuen Stück „Rabatz am Dorfplatz“ aus der Feder von Pirmin Stern öffnete, gab er nur die stille dörfliche Kulisse frei. Sekunden später ertönte vom hinteren Saalende der laute Ruf einer jungen Frau auf der Suche nach einer Marie. Die Freundinnen trafen sich dann zwischen Roberts Landhandel und dem Haus an der anderen Seite vor dem langen Bretterzaun zwischen den beiden Nachbargrundstücken.