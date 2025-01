Unterbringung in Altensteig Container sollen bis zu 80 Geflüchtete beherbergen

Altensteig muss in diesem Jahr voraussichtlich 70 weitere Flüchtlinge aufnehmen. Untergebracht werden sie größtenteils in einem zweigeschossigen Container-Gebäude in der Oberen Talstraße. Der Bau ist in vollem Gang.