Am Donnerstagabend, gegen 19.20 Uhr, wurde durch Passanten und Polizeibeamte, die die Verkehrssicherung am Calwer ZOB übernahmen, eine Schwanenfamilie gerettet, was für einiges Aufsehen gesorgt hat.

Die Tiere wurden in Richtung Nagold mit Brezelstückchen und Styroporplatten vom Busbahnhof Calw sicher in Richtung Nagold ins Wasser geleitet.