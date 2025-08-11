Schwanauer Kultursommer: „Wein und Genuss“ lockt Gäste nach Ottenheim

Die zweite Veranstaltung in der Reihe „Schwanauer Kultursommer“ war ein voller Erflg. Das Motto „Wein und Genuss“ lockte die Gäste aus ganz Schwanau und dem Umland an das Bürgerhaus im Ortsteil Ottenheim an. Sommerliche Weine, verschiedene Brände, Gin, Mixgetränke, Flammenkuchen und Pulled-Pork-Burger sorgten für den leiblichen Genuss, während das Ambiente und die Musik für Geselligkeit sorgten.

Mit Gitarre und Gesang unterhielt das Live-Duo Ulli Bohnert und Julia die Gäste mit bekannten Coversongs. Für das leibliche Wohl sorgte der Musikverein Ottenheim mit verschiedenen Flammenkuchen sowie Burgern, alkoholfreien Getränken und Bier, ehe sich die Musiker in die Sommerpause verabschiedeten. Bei den Ständen der Brennerei Südstraße und dem Weingut Erb wurde Hochprozentiges, Mixgetränke und sommerliche Weine angeboten.

Großer Wert auf Regionalität

Neu in diesem Jahr war der „Ott-Frie-Spritz“, eine Kombination aus einem sommerlichen Roséwein des Weingut Erbs und einem Himbeerlikör der Brennerei Südstraße. Mit der „Ott-Frie“ (Kombination aus Ottenheim und Friesenheim)-Serie soll die Kooperation des Weinguts und der Brennerei forciert werden, erklärte Lutz Weide von der Brennerei Südstraße gegenüber unserer Redaktion. „Gemeinsam sollen Synergien genutzt und die heimische Produktion gestärkt werden“, fügte er hinzu. Den ersten gemeinsamen Auftritt hatten die Brennerei und das Weingut beim Seeleuchten in Lahr: „Es war ein tolles Konzept, das leider ins Wasser fiel“, so Weide. Umso größer die Freude über den Erfolg und Zuspruch beim Schwanauer Kultursommer. Im kommenden Jahr möchten beide Produzenten noch enger zusammenrücken und nach Augsburg zur Messe fahren. Auch soll es ein neues Mixgetränk geben. „Die Leute möchten immer etwas neues –das ist auch unser Ansporn“, erklärte Weide. Er selbst lege großen Wert auf Regionalität, so sei seine Antwort auf den Caipirinha der „Odner Streuner“ mit Bränden von heimischen Streuobstwiesen.

Die vielen Besucher waren rundum zufrieden mit dem Angebot und lauschten gerne bis zur späten Stunde dem Musikduo.

Kultursommer

Die dritte Veranstaltung des Schwanauer Kultursommers findet am Freitag, 15. August, statt und ist eine Autorenlesung. Toni Vetrano wird ab 18 Uhr im Nonnenweierer „Heimethüs“ aus seinem Buch „Antonio im Badnerland“ vorlesen. Die Bewirtung übernimmt der Historische Förderverein Schwanau. Es wird italienische Snacks geben. Die vierte und letzte Veranstalung in diesem Rahmen wird am Freitag, 29. August, von 18 Uhr bis Mitternacht stattfinden – ein Sommerabend am See „Grünloch“ in Allmannsweier. Unterhalten wird dort das Akustikduo „die Bernhards“. Für das leibliche Wohl sorgen an diesem Abend die Grünlochangler und die Bäschili-Hexen.