Schwanauer Kultursommer: „Wein und Genuss“ lockt Gäste nach Ottenheim

In besonderem Ambiente, rund um das Ottenheimer Bürgerhaus, haben die Besucher beim Schwanauer Kultursommer die ersten Sonnenstrahlen nach einigen Regentagen genossen.
Die zweite Veranstaltung in der Reihe „Schwanauer Kultursommer“ war ein voller Erflg. Das Motto „Wein und Genuss“ lockte die Gäste aus ganz Schwanau und dem Umland an das Bürgerhaus im Ortsteil Ottenheim an. Sommerliche Weine, verschiedene Brände, Gin, Mixgetränke, Flammenkuchen und Pulled-Pork-Burger sorgten für den leiblichen Genuss, während das Ambiente und die Musik für Geselligkeit sorgten.