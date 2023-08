Der Schwanauer Kultursommer ist mit der Kappel-Grafenhausener Band am Freitag in seine erste Auflage gestartet. Zum mit dem SV Wittenweier organisierten Auftakt strömten zahlreiche Gäste aus der Region in die Elzhalle – und wurden nicht enttäuscht.

„Am schenschte ischs daheim“ – vor allem, wenn so einiges geboten wird, wie beim Schwanauer Kultursommer. In Wittenweier gastierte die Band Rhinwaldsounds, die genau das in ihrem Lied „Daheim“ besang.

Mit dem Schwanauer Kultursommer soll in allen vier Ortsteilen etwas für die Sommerzeit geboten sein. Auftakt war in Wittenweier beim Sportverein, der „Rhinwaldsounds“ aus Kappel-Grafenhausen in die Elzhalle eingeladen hatte. Die Musiker lockten zahlreiche Gäste in die Elzhalle, die bereits vor Konzertbeginn bis zum letzten Platz voll war und die Besucher sich dicht an dicht drängten. Mit der Band stieg auch die Stimmung in der Elzhalle. So war auch für die Daheimgebliebenen im Urlaub etwas geboten.

Mit ihren Hits in Mundart begeisterte die Formation das Publikum, das mitfeierte und mittanzte. Groß war die Fangemeinde aus Wittenweier, ganz Schwanau und auch den Umlandgemeinden. Auch Freunde aus Kappel-Grafenhausen begleiteten die Musiker in die Elzhalle. Ein buntes Potpourri an Stücken aus sämtlichen Alben wurde vor dem feierlustigen Publikum präsentiert.

„Bulldog“, „Wurschdsalat“, „Brennessel“ und viele weitere Hits der jungen Musiker brachte die Stimmung in Wittenweier zum Beben.

Ein breitgefächertes Publikum zeigte sich in der Elzhalle – so war von jung bis alt für jeden etwas geboten und es wurde gemeinsam gefeiert und getanzt. Der SV Wittenweier hatte mit dem Abend in der Halle eine Punktlandung gemacht und stieß zeitweilen auch an die Grenzen, da die Verantwortlichen mit einem derart großen Ansturm nicht gerechnet hatten.

SV Wittenweier freut sich über viele Besucher

„Es ist schön, dass die Veranstaltung so gut angenommen wird“, betonte SVW-Kassenwart Marcus Rabenmüller. Für „Rhinwaldsounds“ war es nicht der erste Besuch im benachbarten Wittenweier, waren sie doch im Vorfeld schon häufiger vor Ort. Die Fotos für das Album „Kreisliga“ wurden in Wittenweier aufgenommen, Dominik Büchele war sogar einige Jahre Trainer beim SV Wittenweier. Und jetzt, wo im „Piradelied“ auf dem neuen Album „Alldagszirkus“ das Piratenboot besungen wird, das Wittenweier passiert, nutzten die Männer die Gelegenheit, auch in Wittenweier anzulegen.

Das Programm in Wittenweier zeigte sich bunt gemischt und beinhaltete Lieder aller drei Alben. In zweieinhalb Stunden Programm konnten die Gäste abfeiern und abtanzen. „Wir freuen uns, heute hier zu sein und der Opener für den Schwanauer Kultursommer zu sein“, betonten die jungen Männer. Nun begibt sich die Band dann in die Sommerpause, ehe im September wieder die Auftritte beginnen. Am 6. Januar wird im Schlachthof in Lahr das erste Live-Album der Band aufgenommen.

Bürgermeister Marco Gutmann freute sich indes, dass mit dem Schwanauer Kultursommer ein jedem Ortsteil etwas für die Daheimgebliebenen geboten sein wird. Im Rahmen der 50-Jahr-Feier sei der Wunsch aufgekommen, dass in jedem Ortsteil etwas angeboten werde. Hierbei seien alle Themenbereiche abgedeckt, Musik, Genuss, Mundart, Kultur. „Es ist toll, dass sich jeder Ortsteil präsentiert und dass sich die Vereine einbringen –ohne die Vereine wäre das alles nicht möglich“, betonte der Rathauschef.