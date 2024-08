Schwanauer Kultursommer: Irischer Abend lockt Gäste nach Wittenweier

1 Der Schwanauer Kultursommer startete am Freitagabend in der Elzhalle in Wittenweier mit einem irischen Abend. Die passende musikalische Unterhaltung bot die Band „Last Order“. Foto: Lehmann

Ein Abend im Zeichen der grünen Insel brachte zahlreiche Gäste nach Wittenweier. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgten Martin Lampeitl und die Band „Last Order“.









Nachdem im vergangenen Jahr zum ersten Mal der „Schwanauer Kultursommer“ der Gemeinde Schwanau, in Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen unter dem Motto „Vier sind Schwanau – den Sommer in der Heimat genießen“, stattgefunden hat und eine große Resonanz erfahren durfte, wird diese Veranstaltungsreihe in diesem Sommer fortgesetzt.