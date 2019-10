Schwanau Herrenknecht: Kanzlerin auf Versöhnungskurs

Auch mit Merkel und ihrer Politik haderte er laut und vernehmlich. Die CDU sei "zu stark nach links gerückt, kraftlos in der gesellschaftlichen Mitte und ohnmächtig am rechten Rand", erklärte er und forderte ein Umdenken, eine Agenda 2035, um Deutschland zukunftsfit zu machen. Am besten ohne Merkel, für die – und künftige Kanzler – es eine "Obergrenze" geben sollte: Zwei Amtszeiten, dann sollte im Kanzleramt Schluss sein, forderte Herrenknecht.

Die Antwort kam per Handy: Merkel rief den aufgebrachten Schwanauer unverzüglich an, besänftigte ihn und regte ein Treffen im Kanzleramt an. Dieses fand dann Anfang des Jahres statt. Herrenknecht legte Merkel seinen Agenda-2035-Plan vor und beschrieb den Austausch gegenüber unserer Zeitung anschließend als "sehr gut". Die erste Annäherung in dieser Krisenstimmung, auch wenn die Drohung des Parteiaustritts noch immer in der Welt war.

Beide kennen sich gut. Herrenknecht ist regelmäßiger Gast bei Auslandsreisen der Kanzlerin, wenn es um wichtige Wirtschaftsthemen im Ausland geht. Erst neulich wieder saß er im Flieger mit Merkel nach China. Wie sie dort mit der Staatsspitze verhandelt habe, sei "bravourös" gewesen, lobt Herrenknecht beim Empfang, der sich dem Werksbesuch anschließt. "Bewundernswert, wie Angela Merkel unser Land führt", meint er. Und schüttet ein prallvolles Füllhorn des Lobes über dem Gast aus Berlin aus. Ganz andere Töne, als sie bislang zu hören waren.

Dann endlich fällt der alles entscheidende Satz: Schwamm drüber!

Dann, alle warten schon darauf, kommt im schick-modernen Konferenzgebäude der entscheidende Satz: "Ich bin bereit, wieder für die CDU zu kämpfen." Spontaner Beifall unter den 300 geladenen Gästen aus Firma, Wirtschaft und lokaler Politik brandet auf. Herrenknecht kündigt noch an, "positiv nach vorne schauen" zu wollen. Damit ist für ihn alles gesagt. Schwamm drüber, hört man ihn denken, jetzt sind wir wieder Freunde.

Merkel strahlt ihr schönstes Kanzlerinnenlächeln, an diesem Tag keine Spur des kleinsten Zitterns, sie fühlt sich sichtlich wohl. Kein Wunder, wenn ein langjähriger Parteifreund und -spender wieder zurück zur CDU-Familie findet. Und auch sie hat eine Lobeshymne für den Parteifreund mitgebracht, für seine Lebensleistung, die 5000 Jobs, seine Zukunftsvisionen. Den Bürgermeistern der Region, die aufmerksam lauschen, gibt sie dann noch auf den Weg: "Ich komme aus dem industrieschwachen Mecklenburg-Vorpommern. Seien Sie sich bewusst: Nicht überall ist es so gut wie in der Umgebung von Martin Herrenknecht!"

Dieser strahlt erfreut zurück. Beifall, Fotos, Händedrücke, dann steigt die Kanzlerin in ihre Limousine und braust davon. Mission erfüllt.