Ein lauer Sommerabend am See hat zahlreiche Besucher zum „Grünloch“ in Allmannsweier gelockt. Die Kinder tanzten, die Erwachsenen ließen sich gekühlte Getränke schmecken und freuten sich über den Austausch mit Freunden und die Live-Musik.

Die dritte Veranstaltung des Schwanauer Kultursommers war einmal mehr ein voller Erfolg. Auch Schwanaus Bürgermeister Marco Gutmann freute sich über die positive Resonanz. Der Abend mit Live-Musik war die dritte Veranstaltung des Schwanauer Kultursommers.

Mit zu Beginn sommerlich leichter, später eher rockiger Musik präsentierte sich das Trio „Keep it simple“ in besonderer Kulisse. Ein vielseitiges Programm für alle Altersklassen sei das Ziel gewesen, was auch gelungen sei, so das Resümee vieler Besucher. „ Wir haben einen Ort gesucht, der sich hierfür gut eignet und haben dann das Grünloch gewählt“, erklärte Bürgermeister Gutmann gegenüber unserer Redaktion.

Zahlreiche Vereine packen mit an und sorgen für Gelingen der Veranstaltung

Bunte Lichter verliehen dem Gelände am Uferrand zur späten Stunde ein besonderes Ambiente und luden zum Verweilen ein. Für das passende Essen mit Paella und Gnocchi sowie kühle Getränke sorgten die Bäschili-Hexen sowie die Fischwasser-Pächtervereinigung Grünloch. „Nicht nur die Gemeinde, auch die Vereine beteiligen sich aktiv am Schwanauer Kultursommer“, hob Gutmann hervor und freute sich, dass die Vereine kräftig mit anpackten und die Veranstaltungen bereicherten. So spricht Gutmann von einem großen Erfolg der bisherigen Veranstaltungen, die einmal mehr das Gemeindemotto demonstrierten: „vier sind Schwanau“. Schließlich seien aus allen Ortsteilen und aus den Umlandgemeinden Besucher dabei.

Lediglich die Auftaktveranstaltung hätte besser laufen können, das Wetter habe dem SV Wittenweier, der für den Irischen Abend alles liebevoll hergerichtet habe, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Kurzerhand musste die Veranstaltung in die Halle verlegt werden. Für Gutmann steht aber außer Frage, der Schwanauer Kultursommer soll sich als feste Größe für die Daheimgebliebenen im Veranstaltungskalender der Gemeinde etablieren.

Letzte Veranstaltung

Der Kultursommer geht am Freitag, 6. September, in die letzte Runde. Das Sommernachtskino mit Kurzfilmen aus der Region soll den Abschluss der diesjährigen Veranstaltungsreihe bilden. Für das leibliche Wohl wird der Kirchenchor Nonnenweier sorgen, Beginn ist um 18.30 Uhr beim Heimethüs in Nonnenweier.