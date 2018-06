Schwanau Ex-Außenminister spricht bei Herrenknecht-Forum

Schwanau - Ex-Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat am Dienstag am Rande eines Vortrags über Europa eine Rückkehr in die oberste Etage der deutschen Politik nicht ausgeschlossen. Gabriel wurde von Martin Herrenknecht, der den 58 Jahre alten Politiker zu seinem "Forum" zum Firmensitz nach Schwanau (Ortenaukreis) einlud, als Ausnahmetalent dargestellt, dessen Stimme in der aktuellen Regierung fehle.