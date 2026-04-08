Schwan gestorben: Bekommt Zell wieder ein schwimmendes Wappentier?

Ein Schwanenweiher ohne Schwan? So sieht es momentan in Zell aus. Der letzte Zeller Schwan – das Wappentier – ist gestorben. Dabei wurde das Gewässer gerade erst gereinigt.
Die Stadt Zell ohne Schwan? „Unmöglich“, wird sich jeder Zeller denken. Denn das Tier gehört einfach zur Stadt. Es ist allgegenwärtig – auf Fahrzeugen, Wappen, Fahnen, auf der Zeller Jubiläumswand und sogar auf Mülleimern – es ist eben sein Wappentier. Dass ausgerechnet nun der Zeller Schwanenweiher unbewohnt ist, mag so manchen Zeller traurig stimmen.