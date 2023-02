2 Moderator Reinhold Rau, stehend, leitete die Diskussion zum Schwalbenhof-Projekt souverän. Zu sehen sind außerdem (von links sitzend) Katrin Gilbert, Philipp Beck, Anja Duss, Heiko Duss und Heike Hornstein. Foto: Gegenheimer

Die Schwalbenhof GbR hat am Freitagabend zu einer öffentlichen Infoveranstaltung unter der Überschrift "Neubau eines besonders tiergerechten Rinderstalls" in die Bronnenwiesenhalle in Neusatz eingeladen.















Bad Herrenalb-Neusatz - Vor knapp zwei Jahren traf die Nachricht vom geplanten Bauprojekt im Gewann Beerrain die Bevölkerung ziemlich unvorbereitet. Jetzt waren sie die Ersten, die am Freitagabend in der Bronnenwiesenhalle in Neusatz Infos zum überplanten Sachstand für einen tiergerechten Rinderstall erhielten. Anja und Heiko Duss, die den Hof mit den Eltern Angelika und Roland Dreßler betreiben, hatten vor dem Start irgendwelcher konkreter Genehmigungsverfahren bei Kommune oder Ämtern der Bevölkerung die Gelegenheit zur Fragestellung gegeben. Gut 150 Interessierte nutzten das Angebot.

Anja und Heiko Duss hatten sachkundige Unterstützung zur Seite: Heike Hornstein, Geschäftsführerin der ObjektplanAgrar GmbH, und deren Mitarbeiterin Dorothea Hanselmann, die das Bauprojekt planerisch und durch das Genehmigungsverfahren begleiten. Vom Landratsamt in Calw, Abteilung Landwirtschaft und Naturschutz, Christa Bührle-Stockburger und Katrin Gilbert sowie Philipp Beck, zusätzlich für den Landschaftserhaltungsverband. Die Abteilung steht im Planungsprozess in engem Kontakt mit der Baurechtsbehörde. Außerdem war Bürgermeister Klaus Hoffmann anwesend. Stadtwerke-Geschäftsführerin Karina Herrmann war spontan ebenfalls für Auskünfte vor Ort. Für die Moderation hatte das Ehepaar Duss Reinhold Rau gewonnen, der den Heimvorteil bei Materie und Menschen nutzte, mit gutem Gespür für Themen und Situationen die Fragerunde zu leiten.

Zunächst gab es einen kurzen Überblick zum Istzustand am Schwalbenhof und dem Anliegen, zukunftsgerichtet zu investieren. Mit einer 3D-Animation wurden der geplante Stall samt Komponenten und die Mehrzweckhalle vorgestellt. Keine halbe Stunde, dann durften alle Anwesenden ihre Fragen stellen. Moderator Rau fasste zusammen, brachte Fragen in Form und stellte klar, dass noch kein Antrag auf Genehmigung vorliege, das Projekt aber nach Einschätzung der Fachbehörden machbar sei.

Bleibt ein Gleichgewicht zwischen bewirtschafteten Flächen und angestrebter Zahl an Rindern?

Ja, so Bührle-Stockburger, ein Hektar Fläche für etwa 123 Großvieheinheiten (GV) im Gesamtbetrieb seien ausreichend (168 Plätze im neuen Stall, darunter einiges Jungvieh, das einen GV unter 1,0 besitzt). Nährstoffzu- und -abfuhr hielten sich im Gleichgewicht. Zwei Drittel des vom Schwalbenhof bewirtschafteten Grünlandes seien zudem keine FFH-Flächen, so Beck.

Sind die baulichen Dimensionen noch wie beim Entwurf von 2021?

Im Wesentlichen ja. Der Stall hat etwa 1150 Quadratmeter. Wenn man bei der überbauten Fläche von gesamt 4000 Quadratmetern den Vergleich von "14 Mal das Feuerwehrhaus" heranziehe, hinke der allerdings, so Duss, da bei seinem Projekt Hof- und Wegeflächen eingerechnet seien.

Muss es unbedingt dieser Standort im Beerrain sein, bei dem oberhalb das Naherholungsgebiet verläuft?

"Zeigen Sie mir einen besseren Standort!", wiederholte Duss mehrmals am Abend. Über Jahre habe es Suchen nach geeigneten Standorten gegeben, wusste sogar Rau aus seiner Zeit am Landratsamt. Von sieben Optionen sei nur diese eine übrig geblieben.

Notwendig, so Duss, sei eine Entwicklungsperspektive für den Hof, um die Familie auch künftig zu ernähren. Und eine Entlastung von der Arbeit an bisher mindestens drei Standorten. Die Bauweise sei außerdem biokonform. Laufhof und Weidezugang für die Tiere "will ich selber so haben", so Duss.

Gibt es ein schlüssiges Konzept für die Zuwegung »Höhe Feuerwehrhaus – neuer Stall« und wie sieht voraussichtlich die Fahrbelastung aus?

Duss erläuterte, dass zu Heuernte- und Gülleabfuhrzeiten natürlich Fahrbetrieb herrsche, wie es bisher an mehreren Stellen der Fall ist, aber sich die Fahrten ansonsten auf zweimal täglich Füttern beschränkten.

Geschottert oder geteert/asphaltiert ist Duss gleich. Bürgermeister Hoffmann erklärte, ohne Vorlage zu genehmigender Unterlagen zur Ausgestaltung eines Weges und Kostenverteilung nichts sagen zu können.

Bleiben Wohnhaus und Hofladen im Ort?

Ja, das ist der Fall.

Wie sieht die künftige Vermarktungsstrategie aus? Gibt es auch Milchkühe und deren Produkte?

Milchkühe gebe es nicht, aber sechs Mutterkühe. Pro Monat werden nach künftig geplantem Viehbestand etwa sechs Tiere im Alter um zwei Jahre geschlachtet. Zur Schlachtung werden sie weiterhin per Auto-Hänger, im Ausnahmefall, wenn alle sechs gleichzeitig anstehen, möglicherweise per Lastwagen transportiert. Die Vermarktung geschieht weiterhin über Hofladen, Wochenmärkte und regionale Vermarkter.

Besteht die Gefahr der Grundwasserverunreinigung und wie sieht es mit der Deckung des Frischwasserbedarfes aus?

Seine Grünlandbewirtschaftung sei ökologisch, so Duss, sehe weder chemische noch mineralische Düngung vor. Notwendige Arznei werde einzig bei Erkrankung im Einzelfall verabreicht. Hornstein erläuterte den Gülleabfluss mit "doppeltem Silo-Boden" gemäß aller Vorschriften. Herrmann stellte klar, dass weder der Frischwasserbedarf an Grenzen stoße aufgrund der nicht ausgeschöpften Anteile bei der Mannenbach-Wasserversorgung, noch Quellen in der Umgebung gefährdet seien. Die nächste sei die im Dobeltal.

Wie sieht es mit der Geruchsbelästigung aus?

Der Geruch ziehe hier weg von der Wohnbebauung, so Bührle-Stockburger. Abstände seien eingehalten.

Wie sieht das Fazit der Infoveranstaltung aus?

Eine Einwohnerin brachte es auf den Punkt: "Im Saal nehme ich große Zustimmung wahr zum Projekt." In der Tat: Die Zeit zum Nachdenken, die ehrliche, transparente Information nötigte vielen Respekt ab, ließ Verständnis wachsen. Der Saalapplaus nach mancher Antwort sprach für sich. Für das Ehepaar Duss und sein Projekt kann es nur heißen: aus Fehlern gelernt, jetzt alles richtig gemacht. Größtmögliche Transparenz hergestellt durch authentische und sachliche Information. Die richtigen Sachverständigen eingeladen und klargemacht, wie viel Überlegung, Planung, Arbeit und Zeit, aber auch wie viel notwendige Zukunft hinter dem Projekt steckt.

Übrigens: Im Verlauf des Abends wurde thematisiert, dass der Schwalbenhof männliche Kälber von Mutterkühen aufkauft, die dann bis zur Schlachtreife ein gutes Leben haben und deren Fleisch nachhaltig verwertet wird. Diese Tiere hätten sonst ein deutlich schlechteres Schicksal. Außerdem wurde die Bedeutung des Landwirtschaftsbetriebes mit seiner Flächenpflege für die Offenhaltung der Landschaft betont.

Hoch schlugen die Wellen im April 2021, als bekannt wurde, dass der Schwalbenhof expandieren möchte: Stallneubau für Mastrinder und Muttertiere mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen wie Fahrsilo, Güllegrube und Mistplatte im Gewann Beerrain. Kurz vor der Besprechung wurde das Projekt im Neusatzer Ortschaftsrat und im Technischen Ausschuss (TA) der Stadt wieder von der Tagesordnung genommen wegen "erforderlicher Umplanungen". Die Information aber war heraus und die Menschen alarmiert. Es formierte sich die Initiative "Beerrain bleibt", die kritische Fragen an Stadt, Landratsamt, Bauherren und Planer stellte. Über Wochen gab es wenig öffentliche Information. Das Familienunternehmen Schwalbenhof Dreßler und Duss GbR, noch nicht erholt vom Großbrand 2019, öffnete damit das Tor für Gerüchte, war Anfeindungen ausgesetzt. Anfang Mai erklärten Anja und Heiko Duss in einem Interview mit dem Schwarzwälder Boten Details zur Planung und dass noch Vieles in der Schwebe sei. Die Initiative "Beerrain" nahm wiederholte Anläufe, die Entscheidungsträger zu einer belastbaren Aussage zu zwingen, erhielt jedoch weiterhin – wenn überhaupt – hinhaltende Auskünfte. So Ende Juni 2021 vom Landratsamt: Das Bauvorhaben ruhe wegen Umplanung. Es lägen keine vollständigen Unterlagen zur Prüfung vor. Erst nach vollumfänglicher Einreichung werde die Stadt Bad Herrenalb die Nachbarn beteiligen und das Bauvorhaben im TA oder im Gemeinderat behandeln.