1 Nagolds siebenfacher Schwanen-Nachwuchs. Foto: Heiko Hofmann

Nagolds junge Schwanen-Familie ist komplett: Sage und schreibe sieben Schwanen-Babys sind geschlüpft.









Das Geheimnis ist gelüftet. Waren am Mittwoch erst zwei Küken der Nagolder Schwäne zu sehen, so ist die Familie am nächsten Tag dann auch schon komplett.